Mark Wahlberg, torso nudo e addominali nella foto che celebra la challenge F45

Mark Wahlberg ha mostrato una foto su Instagram in cui si vedono il suo torso nudo e i suoi addominali scolpiti, ottenuti grazie alla challenge F45.

L'attore ha affrontato questa particolare challenge che ha incluso due mesi con un regime alimentare sano e rigido e molta attività fisica. Dalla foto, si nota che il fisico di Mark Wahlberg è asciutto e scolpito, affermando che l'età è solo un numero: "La F45 è una sfida di 45 giorni #letàèsolounnumero"

Il post dell'attore di Pain and Gain ha ottenuto tonnellate di commenti, tra cui le risposte di star come Tom Brady e Mario Lopez che hanno lodato la forma fisica del collega e attore. Il quarterback del New England Patriots, 42 anni, ha scherzato sul fatto che Wahlberg ha una forma fisica così perfetta che dovrebbe provare a giocare in una squadra di football: "Stiamo cercando alcuni giocatori con abilità"

Mario Lopez, 46 anni, ha elogiato Mark Wahlberg per non aver permesso alla sua età di definire il suo corpo: "Mostra loro di cosa parlano i ragazzi di 40 anni! Sei fantastico fratello!!"

Mark Wahlberg è padre di quattro figli e ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario di matrimonio lo scorso luglio con sua moglie Rhea, proprio nel nostro Paese, nella bella Sardegna.