Mark Wahlberg: 'Aspettavo che Leonardo DiCaprio, Tom Cruise e Brad Pitt rifiutassero i ruoli per propormi io'

Mark Wahlberg rivela di aver deciso di fare il produttore per non essere più costretto ad attendere i ruoli scartati da Leonardo DiCaprio, Tom Cruise e Brad Pitt. In un'intervista con Cigar Aficionado, l'attore spiega di essere sempre stato la seconda scelta a Hollywood. Così a partire da The Fighter, nel 2010, ha iniziato a fare il produttore o produttore esecutivo di quasi tutti i suoi progetti.

Me Time - Un weekend tutto per me: Mark Wahlberg in una scena del film

"Ho iniziato a diventare un produttore per necessità", ha detto Wahlberg. "Non volevo sedermi ad aspettare che Brad Pitt, Tom Cruise, Leo DiCaprio o chiunque fosse già affermato prima di me scartassero un film per poterci mettere le mani sopra. Mi sono sempre dato da fare per trovare progetti che avrei potuto produrre, che sapevo fossero giusti per me, per creare il mio destino".

Nel futuro la regia

Mark Wahlberg ha anche parlato dei suoi progetti futuri e dell'intenzione di cimentarsi nella regia per "lavorare con alcuni degli altri grandi talenti. Penso di rallentare il ritmo dei miei progetti da attore per dedicarmi ad altro. Adesso sto lavorando più duramente che mai. Certe attività, in un certo senso le costruisci, le trasmetti o esci. Chissà, magari i miei figli prenderanno il mio posto, vedremo quali sono i loro interessi, ma non credo che reciterò ancora per molto al ritmo attuale. Perché questa è la cosa più difficile".

Dopo un 2022 davvero impegnativo, dove è apparso in Uncharted, Me Time e Father Stu, presto Mark Wahlberg sarà su Apple Tv+ con il film originale The Family Plan, a fianco di Michelle Monaghan, e nel film d'azione Our Man From Jersey, con Halle Berry.