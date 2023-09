Mark Wahlberg vicino al ritiro dalla recitazione: 'Non penso continuerò ancora per molto'

L'attore ha parlato delle sue prospettive future come attore e ha ammesso che non ha intenzione di recitare ancora per molto.

Mark Wahlberg ha dichiarato inequivocabilmente che presto potrebbe ritirarsi dalla recitazione.

Parlando ai microfoni di Cigar Aficionado, la star di Boogie Nights ha parlato della sua carriera e ha detto di aver riflettuto spesso sulla sua durata ultimamente, affermando che non pensa di recitare "ancora per molto". L'attore ha parlato delle esigenze della famiglia, ma anche del desiderio di esplorare altri aspetti dell'industria cinematografica.

"Beh, sicuramente sto lavorando più duramente che mai", ha detto Wahlberg. "Certe attività le costruisci, le passi o le abbandoni. Vedremo quali saranno gli interessi dei miei figli, ma non credo che reciterò ancora a lungo e non al ritmo che ho adesso. Questo è sicuro. Perché questa è la cosa più difficile".

Wahlberg ha anche parlato di come sia diventato produttore, dicendo che è stato qualcosa che ha fatto per necessità.

"Ho iniziato a fare il produttore perché dovevo", ha spiegato Wahlberg. "Non volevo stare ad aspettare che Brad Pitt o Tom Cruise o chiunque fosse già affermato prima di me, o Leo [DiCaprio] rifiutassero un film fino a quando non potevo metterci le mani sopra. Ho sempre cercato di trovare materiale e cose che potevo produrre, che sapevo essere giuste per me, per creare il mio destino".

Dopo essere apparso in Father Stu, anche gli ultimi tre film ai quali Wahlberg ha preso parte sono stati prodotti da lui: Arthur the King, Our Man From Jersey e il film Apple TV+ The Family Plan.