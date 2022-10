Mark Wahlberg ha lasciato Los Angeles "per dare un nuovo inizio ai bambini"

Parlando a The Talk Mark Wahlberg ha finalmente rivelato le motivazioni dietro alla suo trasferimento in Nevada, esponendo un lato inedito di sé al pubblico.

Mark Wahlberg si è trasferito con la sua famiglia in Nevada lasciandosi Hollywood alle spalle, e ne è felice. In una recente apparizione a The Talk, l'attore americano ha svelato che dietro a questo spostamento c'è stata una personale esigenza nel dare alla sua famiglia "una vita migliore", rispetto a quella che avrebbero avuto nella città degli angeli.

Nel corso del programma gli è stato chiesto come faccia a bilanciare il suo lavoro e guadagni con l'essere un padre e con la sua presenza in famiglia, e Mark Wahlberg ha risposto: "Questa è la sfida più grande. Ogni momento libero che ho, sono a casa", sottolineando quindi la grande importanza che dà al nucleo familiare che si è costruito.

L'attuale obiettivo dell'attore, almeno in base a quanto riportato da Yahoo! entertainment, è quello di costruire un nuovo studio all'avanguardia in Nevada, così da poter lavorare direttamente da lì trasformandola in una sorta di Hollywood 2.0, cercando di trasportare anche qualcuna delle attività in cui ha investito il suo denaro, legate, ad esempio, alla società di abbigliamento Sport Utility Gear da lui co-fondata.

Continuando a parlare della questione ha infatti rivelato: "Voglio poter lavorare da casa. Mi sono trasferito in California molti anni fa per dedicarmi alla recitazione e ho girato solo un paio di film in tutto il tempo in cui ci sono stato. Quindi, essere in grado di dare ai miei figli una vita migliore e seguire e perseguire i loro sogni, che si tratti di mia figlia con l'amore per l'equitazione, di mio ​​figlio come giocatore di basket, o del mio bambino più giovane più giovane come giocatore di golf, quest'ultima scelta ha avuto molto più senso per noi".

Mark Wahlberg e sua moglie hanno 4 figli Michael e Brendan, di 16 e 14 anni, Grace di 12 anni e la loro figlia maggiore, Ella, di 19 anni. Continuando a parlare di loro l'attore ha quindi concluso: "Quindi, siamo venuti per dare un nuovo inizio ai bambini, ci sono molte opportunità qui. Sono davvero entusiasta del futuro".