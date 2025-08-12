Mark Ruffalo nel primo trailer di Task: un nuovo agente dell'FBI tormentato per HBO?

Il 7 settembre arriverà su HBO la nuova miniserie Task, con star Mark Ruffalo e creata dall'ideatore di Omicidio a Easttown, e il trailer rivela la trama.

Nel video, sulle note di uno dei brani più conosciuti e amati dei Pink Floyd, vengono infatti introdotti i vari personaggi coinvolti nel progetto drammatico ambientato nella città di Philadelphia.

Cosa racconterà Task

La trama di Task anticipa che gli eventi saranno ambientati nel mondo della classe operaia di Philadelphia. Un agente dell'FBI si ritrova a capo di una task force per porre fine a una serie di violenti crimini compiuti da un insospettabile padre di famiglia.

Mark Ruffalo avrà il ruolo di Tom, che si ritrova alle prese con le indagini e dovrà fare i conti con delle scoperte destinate a cambiargli la vita.

La situazione, infatti, sarà particolarmente complicata e coinvolgerà anche delle famiglie in difficoltà e genitori che cercano di fare del proprio meglio per assicurare ai propri figli un futuro.

Ecco il trailer:

Gli interpreti della miniserie

Nel cast di Task ci saranno anche Tom Pelphrey nel ruolo di Robbie, Emilia Jones che interpreta Maeve, Thuso Mbedu nei panni di Aleah, Fabrien Frankel che sarà Anthony, Raul Castillo nei panni di Cliff, Sam Keeley che interpreterà Jayson, Jamie McShane nel ruolo di Perry e Alison Oliver che è Lizzie. Tra gli interpreti ci sono poi Silvia Dionicio, Phoebe Fox, Martha Plimpton, Owen Teague, Margarita Levieva, Mireille Enos.

Brad Ingelsby, già creatore di Omicidio a Easttown, di cui potete leggere la nostra recensione, è ideatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di Task.

La miniserie, che arriverà negli USA sugli schermi di HBO e HBO Max, è composta da sette episodi prodotti da Ruffalo, Mark Roybal, Paul Lee, David Crockett, Ron Schmidt, Nicole Jordan-Webber, e Jeremy Yaches.