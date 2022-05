Mark Ruffalo e Toni Collette nel cast del nuovo film di Bong Joon Ho con star Robert Pattinson

Mark Ruffalo e Toni Collette sembra stiano per entrare a far parte del cast del nuovo film diretto da Bong Joon Ho.

Il progetto, che verrà prodotto da Warner Bros, sarà ispirato al romanzo Mickey7 scritto da Edward Ashton.

Nel cast del nuovo lungometraggio erano già presenti Robert Pattinson e Naomi Ackie, mentre Toni Collette e Mark Ruffalo sembra stiano concludendo le trattative con la produzione.

Bong Joon-ho tornerà alla regia dopo l'incredibile successo ottenuto da Parasite e sarà impegnato anche come sceneggiatore e produttore del film, privo ancora di un titolo ufficiale, tramite la sua casa di produzione Offscreen.

Nel team dei produttori ci sarà anche la Plan B di Brad Pitt, con cui il filmmaker aveva realizzato nel 2017 Okja.

Tra le pagine del romanzo, usato come base del progetto, si racconta la storia di Mickey7, un dipendente sacrificabile durante una spedizione per colonizzare il glaciale mondo chiamato Niflheim. Non appena c'è una missione considerata troppo pericolosa, il gruppo si rivolge a Mickey. Dopo che una delle versioni muore viene rigenerato un nuovo corpo che conserva la maggior parte dei suoi ricordi. Dopo sei morti, Mickey7 capisce i dettagli del suo accordo.