Mark Ruffalo sostiene l'introduzione di un personaggio trans nel MCU

Mark Ruffalo è totalmente a favore dell'introduzione di un personaggio transgender nel Marvel Cinematic Universe in occasione di uno dei prossimi cinecomic in arrivo nelle sale di tutto il mondo.

L'interprete di Bruce Banner ha infatti condiviso su Twitter un link a un articolo riguardante le dichiarazioni di Kevin Feige con cui il presidente dei Marvel Studios confermava che in uno dei prossimi film che verranno prodotti ci sarà un personaggio trans. Il produttore, a una domanda specifica, aveva dichiarato: "Sì. Assolutamente sì. E molto presto, in un film che stiamo girando proprio ora".

Mark Ruffalo ha ora semplicemente espresso il proprio entusiasmo nei confronti della questione dichiarando: "Vai Marvel!!".

La dichiarazione di Feige sembra essere un riferimento a Eternals, il cinecomic in arrivo nelle sale americane il 6 novembre 2020, e le ipotesi dei fan si concentrano sul personaggio di Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry. La seconda ipotesi è che il presidente dei Marvel Studios pensasse a Thor: Love and Thunder, dove ritornerà in scena Valkyrie, eroina interpretata da Tessa Thompson e apertamente omosessuale.