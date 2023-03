Mark Ruffalo: "Una reunion con Chris Evans e Robert Downey Jr. nell'MCU? Tutto può accadere"

L'ultima volta in cui i fan della Marvel hanno potuto vedere assieme sul grande schermo Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Chris Evans risale al mega crossover Avengers: Endgame, uscito nelle sale nel 2019. Da allora le voci su un ritorno dei due sono diventate sempre più insistenti, ma al momento non se ne è ancora fatto nulla.

Avengers: Infinity War, Chris Evans e Mark Ruffalo in una scena del film

Sulla questione è voluto intervenire proprio Mark Ruffalo, ospite dell'Emerald City Comic Con, alimentando l'hype dei fan: "Tutto molto triste, ma c'è una macchina del tempo. Ci sono realtà alternative, altri universi, tutto può accadere. State forse cercando di farmi mettere nei guai? (ride). Ascoltate, non sto dicendo che sia possibile, ma nemmeno che non lo sia".

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Di recente si erano diffuse alcune voci secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe tornato nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026, ma sono state smentite da Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios: "Al momento il ritorno di Iron Man nell'MCU è fuori discussione".

Per quanto riguarda Captain America, invece, Chris Evans ha più volte ammesso di come gli manchi interpretare il celebre supereroe, ma la Marvel sembrerebbe essere andata avanti affidando costume e scudo al buon Falcon (Anthony Mackie).