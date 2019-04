Mark Hamill ama prendere in giro i fan di Star Wars: "Tanto Disney non mi può licenziare"

Mark Hamill ha dichiarato una delle sue passioni: prendere in giro e trollare i fan di Star Wars, tanto la Disney ormai non ha più potere su di lui.

Durante un'intervista al Late Night with Seth Meyers, Mark Hamill ha prima di tutto parlato del suo ruolo in Knightfall, la serie tv di History Channel attualmente alla seconda stagione. Lo show racconta la storia dei Templari e Hamill interpreta Master Talus, uno dei membri veterani. L'attore è rimasto sorpreso dalla sua nuova avventura:

"Una delle cose migliori è quando ti guardi allo specchio dopo esserti messo l'armatura e aver cambiato look: Mark Hamill è scomparso! Il mio personaggio è terribile, molto poco amabile, un sergente istruttore davvero brutale."

Poi è tornato a parlare della saga che l'ha reso indimenticabile agli occhi di milioni di fan, quella di Guerre Stellari. Con l'arrivo di Star Wars: The Rise of Skywalker, Hamill sta per passare i prossimi otto mesi a prendere in giro i fan di Star Wars sul web. L'attore ha infatti dichiarato:

"A un certo punto Star Wars finirà. Star Wars 9 esce a dicembre, quindi ho solo otto mesi per trollare online. Li fa impazzire. Sono sicuro che la Disney non è felicissima di questo, ma cosa fanno, mi licenziano? Per quello è troppo tardi!"