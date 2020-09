Mark Hamill e Patrick Stewart, sfida a colpi di pronuncia per lo spot di Uber Eats (VIDEO)

Mark Hamill e Patrick Stewart, rispettivamente Luke Skywalker in Star Wars e il Capitano Picard in Star Trek, si sono finalmente incontrati sullo stesso set ma stavolta per un nuovo spot di Uber Eats che li ha fatti sfidare sulla pronuncia di Tomato, ovvero "pomodoro" in lingua inglese.

Gli appassionati delle due saghe si sono chiesti per decenni che cosa sarebbe accaduto se i due si fossero incontrati e, grazie ad Uber Eats, ora lo hanno scoperto. L'esilarante pubblicità, che vede l'icona di Star Wars Mark Hamill e la leggenda di Star Trek Patrick Stewart ha debuttato lunedì.

Girato secondo le regole del distanziamento sociale, fa parte della nuova campagna promozionale del brand, il servizio di consegna di cibo a domicilio che avviene tramite Uber. I due iconici attori durante il video battibeccano per diversi motivi, tra cui la pronuncia di "Tomato" che ognuno di loro articola diversamente. Inoltre, Patrick Stewart fa un'esplicita e ironica citazione a Star Wars, riferendosi a Darth Vader dicendo: "Attento Hamill, papà non è qui per salvarti"

Entrambi gli attori dimostrano di avere un grande senso dell'umorismo, punzecchiandosi a vicenda. In realtà Mark Hamill e Patrick Stewart sono grandi amici, anche se non hanno mai condiviso un set cinematografico o televisivo prima di quest'opportunità.

Mark Hamill, 68 anni, ha interpretato Luke Skywalker nella trilogia originale di Star Wars, diventando una vera e propria icona, e poi nei recenti film sequel, dicendo addio definitivamente alla saga che l'ha reso famoso. Patrick Stewart, invece, ha interpretato il Capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e ha ripreso il ruolo per la recente serie spin off Picard.