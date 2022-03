Mark Hamill fa una battuta sui Kleenex di Spider-Man e se la prende con gli utenti di Twitter

Mark Hamill ha condiviso sui social una battuta esilarante relativa ad una scatola di Kleenex appartenente al merchandising di Spider-Man, sottolineando anche una cattiva abitudine piuttosto frequente tra gli utenti di Twitter.

Mark Hamill, famoso e amato in tutto il mondo per la sua interpretazione di Luke Skywalker nel franchise di Star Wars, è senza dubbio una delle celebrità più attive sui social. L'attore, infatti, si affaccia spesso sul web per condividere materiale inedito relativo al suo lungo viaggio nel mondo di Guerre Stellari, oppure per far sorridere i suoi seguaci tramite immagini e post divertenti. Nelle scorse ore, ad esempio, Hamill ha commentato su Twitter un oggetto "curioso" a tema Spider-Man, tra i personaggi cinematografici del momento, complice successo del film Spider-Man: No Way Home.

Originariamente, aveva citato un altro tweet, scrivendo: "Questo spiega il formicolio del suo senso di ragno?". Una battuta che risulta senza senso se decontestualizzata. Ed è proprio questa abitudine di cancellare i tweet fino a rendere incomprensibili le risposte, che ha fatto storcere il naso ad Hamill, il quale ha sottolineato quanto questo sia irritante ed ha condiviso l'immagine della scatola di Kleenex a cui si riferiva la battuta (la stampa sulla scatola fa sembrare che i fazzoletti stiano uscendo dal fondoschiena di Spider-Man).

Come prevedibile, il tweet di Hamill è stato accolto da numerosi commenti divertiti. Molti hanno condiviso le proprie esperienze con i post dei genitori cancellati da Twitter, mentre altri hanno detto che se questo è ciò che trova più irritante di Twitter, allora Hamill è un uomo fortunato. Altri utenti hanno invece condiviso immagini di altri oggetti un po' ambigui, sempre a tema Spider-Man: