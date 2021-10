Chi è il marito di Elisabetta Canalis, Brian Perri

Il marito di Elisabetta Canalis, showgirl, modella e attrice italiana, si chiama Brian Perri ed è un apprezzatissimo chirurgo statunitense di fama mondiale. La coppia si è sposata dal 2014 in Sardegna e pochi mesi dopo il medico ha avuto l'onore di scegliere il nome della sua prima figlia: Skyler Eva.

Brian è nato l'11 dicembre a Pittsburgh, in Pennsylvania, Stati Uniti: è un medico specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. Attualmente lavora al Centro ortopedico Cedars-Sinai, l'Istituto dei disturbi della colonna vertebrale.

Perri si è diplomato all'Allegheny College, si è laureato in Medicina al Lake Erie College of Osteopathic Medicine e in seguito ha conseguito un Master in neurologia all'Università di Hartford. Nel corso degli anni è diventato un chirurgo di fama mondiale e, sebbene il medico statunitense non abbia reso noto l'ammontare del suo patrimonio, sappiamo che è estremamente facoltoso.

Brian Perri ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti nel 2013 a Los Angeles: tra i due è scattata subito la scintilla e si sono sposati pochi mesi dopo in Sardegna, ad Alghero, nella città d'origine di lei. Dalla loro unione, il 29 settembre 2015, è nata la loro prima figlia, Skyler Eva.