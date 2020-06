Marisa Tomei: "Rimpiango la scelta di iniziare ad accettare ruoli da madre"

Marisa Tomei ha svelato di rimpiangere la scelta di accettare film in cui interpreta una madre e che limitano le sue possibilità come attrice.

Marisa Tomei ha ammesso di rimpiangere la scelta di iniziare ad accettare ruoli da madre, come accaduto nei recenti film dedicati alle avventure di Spider-Man o in The King of Staten Island.

L'attrice, intervistata da Collider, ha infatti parlato delle possibilità professionali che ha ancora a disposizione.

L'interprete di zia May nei cinecomic con star Tom Holland ha spiegato: "Rimpiango davvero di aver intrapreso questa strada e di aver iniziato a interpretare personaggi che sono madri. Mi hanno convinto a farlo, non nel caso di The King of Staten Island, ma parlo di quel cambiamento, e ho sempre pensato 'Oh, potrei interpretare tante parti'. Onestamente interpretare una madre è più complicato rispetto ad altri ruoli, ma è così".

Marisa Tomei ha proseguito sottolineando: "Penso che ogni attore e attrice abbia dentro di sé molte dimensioni e se la portata di quello che è stato scritto e realizzato è limitata, e vuoi continuare a lavorare, fai quello che puoi. Voglio dire, è quello che faccio. Ci ho provato. Forse non era la strada giusta, ma cerco di trarne il meglio".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Vorrei essere in tanti generi diversi. La femme fatale, in un noir. Penso che ci siano altri aspetti da esplorare anche nelle commedie romantiche. Le amo davvero. Ci sono così tanti ruoli, tanti aspetti dell'essere una donna".