Marilyn Monroe: il celebre ritratto di Andy Warhol sarà venduto all'asta per 200 milioni di dollari

Christie's ha appena annunciato che a maggio metterà all'asta il celeberrimo ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol, il cui valore è stimato in 200 milioni di dollari: cifra che la renderebbe l'opera d'arte del 1964, intitolata Shot Sage Blue Marilyn, la più cara mai venduta all'asta.

L'opera è stata consegnata a Christiès dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo che si occupa di migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo tramite programmi sanitari ed educativi: proprio per questo motivo, tutti i proventi della vendita andranno a beneficio dell'ente.

"Con il ricavato della vendita a favore della Fondazione Thomas e Doris Ammann, l'eredità dei fratelli continuerà nella sua tradizione di benevolenza e generosità che avrà un impatto sulla vita dei bambini per generazioni", ha dichiarato Georg Frei, presidente del consiglio di amministrazione della Thomas and Doris Ammann Foundation.

"Il più significativo dipinto del XX secolo che sta per andare all'asta, Marilyn di Andy Warhol, è l'apice assoluto della Pop Art americana e la promessa del sogno americano che racchiude ottimismo, fragilità, celebrità e iconografia tutti insieme. Il dipinto trascende il genere del ritratto in America, superando l'arte e la cultura del Novecento secolo. Accanto alla Nascita di Venere di Sando Botticelli, alla Gioconda di Leonardo Da Vinci e a Les Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, Marilyn di Warhol è categoricamente uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi ed è un'opportunità unica di presentare questo capolavoro all'asta", ha aggiunto Alex Rotter, presidente di Christiès 20th and 21st Century Art.