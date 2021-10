Marilyn Manson invecchiato, la foto virale è autentica o è un falso?

Una delle accuse di violenza sessuale mosse contro Marilyn Manson è stata recentemente respinta da un giudice del New Hampshire e sui social media è stata diffusa una foto, diventata subito virale, in cui il musicista sembra molto invecchiato": lo scatto in questione non è autentico, è un'immagine alterata digitalmente che è stata creata dall'utente Reddit Jimmy_Fallen.

Marilyn Manson oggi ha un aspetto ben diverso da quello della foto che è stata realizzata modificando una fotografia autentica di Manson relativa ad un evento di gala in California del gennaio del 2020. Nel confronto fianco a fianco si può vedere l'immagine falsa (a sinistra) e la foto originale (a destra).

Secondo quanto riferito da Spin, la rockstar è stata recentemente accusata di violenze da un'altra donna: "Una nuova accusatrice, Doe, avrebbe descritto in dettaglio la presunta aggressione e abuso sessuale di Manson [vero nome Brian Hugh Warner], sostenendo che quest'ultimo le aveva detto che le avrebbe 'sfondato la testa' se lei lo avesse denunciato alla polizia."

"Doe ha affermato che Manson l'avrebbe costretta 'a fare sesso con lui e a stare sopra durante l'atto.' Marilyn a un certo punto sarebbe svenuto ma quando Doe ha provato a scappare lui si è svegliato e le ha imposto di riprendere l'attività sessuale", conclude Spin. Il cantante ha negato le accuse, affermando che le sue "relazioni intime sono sempre state consensuali, con partner che la pensano allo stesso modo".