Marilyn Manson, arriva la docuserie sulla controversa rockstar

Marilyn Manson, il controverso rocker la cui carriera è stata minata dalle recenti accuse di molestie sessuali, sarà il soggetto di una nuova docuserie.

L'emittente britannica Channel 4 ha ordinato la serie in tre parti Marilyn Manson: Behind The Mask (titolo provvisorio), cofinanziata da Fifth Season, la società precedentemente nota come Endeavor Content, e realizzata dal produttore Spector Lightbox in collaborazione con Rolling Stone.

La notizia arriva dopo che Manson, al secolo Brian Warner, ha ricevuto una serie di accuse negli ultimi anni. Evan Rachel Wood ha accusato il musicista di violenze sessuali e fisiche ed è stata protagonista di un documentario HBO in due parti, Phoenix Rising. Successivamente, la star di Game of Thrones Esmé Bianco lo ha accusato di aggressione sessuale e di percosse e diverse altre donne hanno intentato cause civili contro di lui.

Manson stato abbandonato dalla CAA e dalla sua etichetta discografica Loma Vista ed è stato escluso da serie come American Gods di Starz e Creepshow di Shudder.

La docuserie esaminerà la vicenda, esplorando al contempo il modo in cui le accuse di aggressione sessuale di alto profilo si svolgono nell'era odierna del post-Metoo. Saranno intervistati diversi accusatori, fan, addetti ai lavori, avvocati, un ex compagno di band (ce ne sono stati alcuni) e il suo migliore amico d'infanzia.