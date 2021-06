Marilyn Manson si costituirà alla polizia in merito ad un vecchio mandato di arresto

Nell'ultimo anno Marilyn Manson è stato nell'occhio del ciclone per via di accuse di abusi sessuali e psicologici portate avanti da diverse persone, inclusa l'attrice ed ex-compagna del cantate Evan Rachel Wood e l'attore Cory Feldman. Questa volta però l'artista ha deciso di rispondere ad altri capi d'accusa costituendosi alla polizia in merito ad un mandato d'arresto risalente al 2019 con l'intenzione di collaborare nelle indagini.

Marilyn Manson in una scena di Bowling a Columbine

Secondo quanto riportato da The Wrap, Manson "ha voluto arrendersi al dipartimento di polizia di Los Angeles riguardo a un mandato d'arresto emesso nell'ottobre 2019 nel New Hampshire", concernente non dei reati di natura sessuale, ma "semplice aggressione" e "due capi d'accusa per reati minori di classe A". Questi si riferirebbero al famoso incidente dello sputo avvenuto due anni fa al New Hampshire Pavilion, dove la star si stava esibendo: un operatore video presente sul palco in quel momento avrebbe comunicato alla polizia quanto accaduto, e dopo diversi mesi di indagini si sarebbe giunti alla nota conclusione, con Manson che potrebbe apparire in tribunale per la prima volta ad agosto.

In quanto a cosa è effettivamente successo, il legale di Manson, Brian Warner, - che ha definito ridicola la situazione, pur garantendo la cooperazione del cantante -, ha commentato: "Non è un segreto per nessuno che abbia mai preso parte a un concerto di Marilyn Manson che a lui piace essere provocatorio sul palco, soprattutto di fronte a una telecamera. Queste accuse di cattiva condotta sono state portate avanti dopo che abbiamo ricevuto una richiesta di danni che superava i 35.000 dollari da un operatore video del concerto dopo che una piccola quantità di sputo è entrata in contatto con il suo braccio. Dopo che abbiamo chiesto di fornire prove dei danni subiti, non ci è stata data una risposta".

Un reato minore di classe A nel New Hampshire, ricorda ancora il sito, può essere punibile con meno di un anno di prigione e una potenziale multa di massimo 2.000 dollari.