Marilyn Manson non sarà incriminato dopo le accuse di violenza domestica: le motivazioni del procuratore

Il rocker non subirà alcun processo per ciò che gli è stato imputato negli ultimi anni.

Nella giornata di venerdì i media sono stati informati della decisione dei procuratori distrettuali, di non presentare accuse nei confronti di Marilyn Manson.

Dopo accurate indagini durate parecchi anni, in merito alle accuse di aggressione sessuale e violenza domestica, è stato deciso di non dare seguito al procedimento.

Le motivazioni sulla decisione nei confronti di Marilyn Manson

Nathan Hochmann, procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles, ha affermato che le accuse sono ormai troppo datate e che le prove non sono sufficienti per incriminare il rocker Brian Warner.

Marilyn Manson con l'ex moglie Dita von Teese

"Abbiamo stabilito che le accuse di violenza domestica ricadono al di fuori del termine di prescrizione, e non possiamo provare le accuse di aggressione sessuale oltre ogni ragionevole dubbio. Riconosciamo e applaudiamo il coraggio e la resilienza delle donne che si sono fatte avanti per denunciare e condividere le loro esperienze, e le ringraziamo per la loro collaborazione e pazienza durante l'indagine" ha dichiarato Hochmann.

Le accuse a Marilyn Manson e la creazione del Phoenix Act

All'inizio del 2021, i detective di Los Angeles stavano indagando su Marilyn Manson per alcuni presunti gravi fatti che sarebbero avvenuti tra il 2009 e il 2011 a West Hollywood. Diverse donne, alcune rimaste anonime, hanno accusato Marilyn Manson di aggressione e violenze.

Tra le accusatrici anche l'ex fidanzata Evan Rachel Wood, che nel 2019 creò il Phoenix Act, un atto che estende i termini di prescrizione per i reati di violenza domestica considerati crimini diventato legge nello stato della California:"Purtroppo il Phoenix Act non può aiutare i casi avvenuti prima della sua approvazione ma spero che questo dimostri quanto sia importante sostenere leggi migliori" ha commentato Wood.