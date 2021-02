Creepshow: cancellato l'episodio con Marilyn Manson protagonista

Creepshow ha deciso di annullare la produzione dell'episodio con Marilyn Manson come protagonista in seguito alle accuse di aggressione sessuale ricevute dal cantante

Lo showrunner di Creepshow, Greg Nicotero, ha confermato di aver annullato la produzione di un episodio della seconda stagione con Marilyn Manson in seguito alle accuse di aggressione sessuale ricevute dal cantante.

Marilyn Manson

Come riportato da Indiewire, durante il panel al CTAM Winter 2021 Press Tour, Greg Nicotero ha parlato della seconda stagione di Creepshow e si è soffermato sull'episodio che, in origine, avrebbe dovuto avere Marilyn Manson come protagonista. Nicotero ha dichiarato: "Ovviamente abbiamo annullato la sua produzione abbiamo preso questa decisione senza batter ciglio. Dobbiamo assolutamente andare avanti ed è giusto andare avanti in questo modo".

Nel corso delle ultime settimane, Marilyn Manson è stato accusato di aggressione sessuale da parte di Evan Rachel Wood e da altre donne. In modo particolare, Phoebe Bridges ha parlato di una stanza di casa Manson definita come la "camera dello stupro". Altre accuse di abusi emotivi, fisici e sessuali provengono anche da Jenna Jameson, Scarlett Kapella, Chloe Black, Louise Keay Bell e Love Bailey. In seguito a queste accuse, l'etichetta Loma Vista Recordings ha interrotto tutti i rapporti con Manson e allo stesso modo ha fatto Trent Reznor.

Marilyn Manson, il suo ex assistente: "Minacciava la fidanzata di ucciderla, ho assistito agli abusi"

Greg Nicotero è uno dei più famosi truccatori statunitensi e ha iniziato la sua carriera ne Il giorno degli zombie di George Romero. Al momento e dopo aver partecipato al documentario Eli Roth's History of Horror, Nicotero si sta occupando della realizzazione della seconda stagione di Creepshow, uno dei primi show a tornare in produzione durante la pandemia. A questo proposito il truccatore ha affermato: "Inizialmente ero esitante ma, alla fine, ho accettato e ho coinvolto alcuni tra i miei migliori amici. Nel secondo episodio, ad esempio, potrete ammirare Keith David". In modo particolare, l'episodio sarà focalizzato su una storia privata di Nicotero, che ha dichiarato: "Quando ero piccolo, le persone appassionate di mostri erano sfigate. Adesso, invece, è tutto il contrario e va benissimo essere dei nerd".

Secondo Nicotero, l'horror è il genere che, più di tutti, ha elaborato le nostre ansie e paure sociali: "Ogni horror è dotato di uno spiccato sottotesto. I più grandi registi della storia hanno saputo giocare con le nostre paure e hanno costruito storie bellissime sui nostri timori". Secondo lo showrunner, la maggior parte delle storie alla base della seconda stagione di Creepshow sono state scritte nel periodo che ha preceduto la pandemia. Un episodio prenderà in considerazione le differenze sociali tra persone e il modo in cui vengono percepite.

Un altro episodio della seconda stagione di Creepshow sarà recitato da Barbara Crampton di Re-Animator e consisterà in un omaggio a La Casa 2 di Sam Raimi. La seconda stagione di Creepshow debutterà su Shudder l'1 aprile prossimo.