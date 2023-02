Marilyn Manson, una delle accusatrici ritratta le accuse: "Evan Rachel Wood mi ha manipolata"

Ashley Morgan Smithline ha dichiarato di essere stata manipolata da Evan Rachel Wood e da altre persone affinché muovesse false accuse verso Marilyn Mason, che in quel periodo del 2021 era stato accusato da più donne, compresa la Wood, di molestie sessuali.

Evan Rachel Wood - che ha negato queste accuse - è stata una delle donne che all'inizio del 2021 ha accusato pubblicamente Manson di abusi sessuali. In un documentario dell'anno successivo ha dichiarato che Manson l'aveva "essenzialmente violentata" durante le riprese di un video musicale nel 2007. Le accuse iniziali hanno portato alla separazione tra l'artista e la sua casa discografica e il suo manager e alla perdita di un ruolo nella serie televisiva American Gods.

"Nel novembre 2010 ho avuto una breve relazione sessuale consensuale con Brian Warner, noto anche come Marilyn Manson, durante un viaggio che ho fatto a Los Angeles dalla Thailandia, dove vivevo", ha dichiarato Smithline in una dichiarazione giurata depositata giovedì presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. "Dieci anni dopo, ho ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi collaboratori per fare accuse di stupro e aggressione contro il signor Warner che non erano vere".

"Ricordo che lei [Wood] mi chiese se ero stata, tra le altre cose, frustata, incatenata, legata, marchiata a fuoco/tagliata, aggredita mentre dormivo, picchiata o violentata", ha continuato la modella nella dichiarazione.

"Mi ha detto che tutte queste cose erano accadute alla signora Wood e ad altri, e che quando la signora Wood era con il signor Warner ogni momento era un momento estremo. Quando ho risposto: 'No, questo non mi è successo e non corrisponde alla mia esperienza', ricordo che la signora Wood mi ha detto che il fatto che non potessi ricordare non significava necessariamente che non fosse successo".

"Sebbene all'inizio sapessi che il signor Warner non mi aveva fatto queste cose", ha proseguito Smithline, "alla fine ho cominciato a pensare che le avesse fatte davvero".

"Non ho mai avuto intenzione di perseguire accuse penali contro il signor Warner e non ho intenzione di continuare, poiché il signor Warner non mi ha mai aggredito o ha mai abusato di me", ha proseguito Smithline nella sua dichiarazione. "Guardando indietro, sento di essere stata manipolata dalla signora Wood".

Amber Heard sulle accuse di abusi a Marilyn Manson: "Lo avete ignorato fino ad ora"

La Wood ha negato le accuse di Smithline in una dichiarazione rilasciata ieri dal suo rappresentante. "Evan non ha mai fatto pressioni o manipolato Ashley. È stata Ashley a contattare per prima Evan in merito agli abusi subiti. È un peccato che le molestie e le minacce che Ashley ha ricevuto dopo aver presentato la sua causa federale sembrino averla spinta a ritrattare la sua testimonianza".