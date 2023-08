Marie Antoinette, Sofia Coppola: 'Il film è stato un flop, ma sono felice abbia trovato il suo pubblico'

La regista Sofia Coppola ha ammesso che il film Marie Antoinette non è stato un successo ai box office, ma nel corso degli anni ha conquistato gli spettatori.

Sofia Coppola ha parlato del film Marie Antoinette, non accolto inizialmente in modo particolarmente positivo. La regista non ha esitato a definire il lungometraggio un flop, pur avendo amato il progetto.

Degli incassi poco soddisfacenti

Parlando con Vanity Fair, Sofia Coppola ha commentato i risultati di Marie Antoinette, che ha incassato 60 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di 40 milioni, dichiarando: "Sono sempre felice di avere la possibilità di realizzare quello che voglio girare. Ero felice quando abbiamo potuto realizzare quel film, ma nessuno l'ha visto".

La regista ha aggiunto: "Ed è stato un flop. Quindi il fatto che abbia continuato ad avere una sua vita e le persone ne parlino è stato davvero soddisfacente perché ha richiesto così tanto impegno. Mi rende felice che ora abbia, in un certo senso trovato la sua strada e le persone lo apprezzano".

Il nuovo film biografico

Coppola presenterà il suo prossimo film, Priscilla, alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il progetto racconterà la storia di Priscilla Presley, interpretata da Cailee Spaeny. Nel ruolo del re del rock ci sarà invece Jacob Elordi, tra gli interpreti della serie Euphoria.