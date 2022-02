Kirsten Dunst: "Mi sono sentita a disagio durante le scene intime con Jamie Dornan in Marie Antoinette"

Kirsten Dunst e Jamie Dornan hanno recitato insieme in un film drammatico nel 2006, intitolato Marie Antoinette, e la star de Il potere del cane ha recentemente rivelato di essersi "sentita a disagio" e "sopraffatta" durante le riprese delle scene intime presenti nella pellicola.

Nel dramma storico di Sofia Coppola, Kirsten interpretava la regina francese mentre Jamie, in un ruolo secondario, interpretava l'interesse amoroso del suo personaggio. "Tutte le nostre scene avevano a che fare con il... beh, il pomiciare", ha ricordato la Dunst durante una nuova intervista rilasciata per Variety. "Ed io non mi sento a mio agio con quel genere di cose. Non mi sento mai a mio agio."

Kirsten e Jamie avevano entrambi 22 anni quando fu girata la pellicola e l'attrice "era molto nervosa" sul set, nonostante avesse già un curriculum molto vasto e di tutto rispetto: "Penso che la prima volta che ho mostrato il mio seno sia stato con Sofia, non ha mai usato quella sequenza ma ricordo di essermi sentita molto nervosa, quasi sopraffatta."

"Io, invece, ricordo che abbiamo dovuto improvvisare e che Sofia ha voluto seguire un programma preciso. Non ci ha fatti incontrare nella vita reale finché non ci incontriamo per la prima volta in una scena del film", ha spiegato Jamie Dornan durante la stessa intervista, al che Kirsten Dunst ha confermato che a volte quella tecnica può creare dei momenti piuttosto imbarazzanti.