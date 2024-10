Maria: il poster e la data di uscita del biopic su Maria Callas con Angelina Jolie

Sono stati svelati il poster e la data di uscita italiana di Maria, l'ultima opera di Pablo Larraín sulla vita di Maria Callas, rivissuta e immaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70. Il film è interpretato da Angelina Jolie nel ruolo della protagonista, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino. Ora sappiamo che Maria uscirà dall'1 gennaio 2025 nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.

I dettagli del film

Jolie interpreta il soprano greco di origine americana Callas, morta per un attacco di cuore all'età di soli 53 anni. Il film racconta la storia della vita tumultuosa, bella e tragica della Callas, "la più grande cantante lirica del mondo". Il tutto viene rivissuto e reimmaginato durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta. Il cast comprende anche Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog"), Haluk Bilginer ("Winter Sleep"), ("My Brilliant Friend"), Jeremy Wheeler ("The Crown") e Rebecka Johnston ("Midsommar").

Il biopic è diretto da Pablo Larraín ("El Conde") e scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight. I due avevano già lavorato insieme a Spencer, il film sulla Principessa Diana che è valso alla star Kristen Stewart una nomination agli Oscar come miglior attrice. Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Lorenzo Mieli e il fratello di Larraín, Juan de Dios Larraín, sono i produttori.

VF ha riportato che la Jolie si è allenata per più di 6 mesi per interpretare la famosa cantante d'opera: "Ha lavorato sulla postura. Ha studiato la respirazione. Ha sviluppato un accento che si addice a una donna che appartiene a un mondo di quel calibro. Poi ha preso lezioni di canto", racconta Larrain.

L'articolo elogia il lavoro della Jolie come "un'interpretazione determinante, memorabile, a tratti sconcertante [...] L'approccio della Jolie è contemporaneamente straziante, eccentrico e imponente, mostrando un tipo di comprensione della disperazione della Callas di reclamare se stessa prima che sia troppo tardi".