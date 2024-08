Angelina Jolie scoppia in lacrime durante la standing ovation per Maria a Venezia 2024

Angelina Jolie, al termine della proiezione di Maria del regista Pablo Larraín, ha ricevuto una standing ovation di otto minuti alla prima del film, tenutasi ieri sera al Teatro Sala Grande durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024.

La Jolie è scoppiata in lacrime mentre il pubblico applaudiva alla fine del film. L'attrice premio Oscar si è poi asciugata il volto mentre si allontanava dalla folla. Il biopic era uno dei film più attesi alla Mostra e sembra non aver deluso le aspettative; con queste premesse potrebbe essere uno dei candidati alla prossima stagione dei premi, dato che in molti affermano che l'interpretazione della Jolie sia da Oscar.

L'attrice ha dovuto imparare a cantare l'opera per interpretare Maria Callas, uno dei più grandi soprani di tutti i tempi. Maria racconta gli ultimi giorni della Callas a Parigi, quando era dipendente da farmaci ansiolitici. Ricorda gli alti e i bassi del suo passato tumultuoso, quando stupiva il pubblico di tutto il mondo con la sua voce. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Maria.

"Questo è il ruolo più difficile, il più impegnativo", ha dichiarato la Jolie in occasione dell'anteprima mondiale del film alla Mostra del Cinema di Venezia. "Ero come su un altro pianeta, perché andava ben oltre quello che mi metteva a mio agio come persona e come artista", ha proseguito la Jolie, ricordando le scene girate al famoso Teatro alla Scala di Milano.

Angelina Jolie a Venezia 2024: "Condivido con Maria Callas la sua vulnerabilità"

Jolie aveva informato Larrain di saper cantare, ma poi si è resa conto che doveva raggiungere un livello completamente diverso e si è presa sette mesi di pausa per allenarsi per il ruolo. "Pensavo di poter cantare come si canta nei film, facendo finta di cantare o cantando un po'. Invece è stato subito chiaro che avrei dovuto imparare a cantare sul serio, perché non si può fingere l'opera", ha detto.

Larrain ha aggiunto che quando nel film si sente la Callas nel fiore degli anni, il 95% è tratto dalle registrazioni originali del soprano, ma quando la sentiamo alla fine della sua vita, è soprattutto la voce della Jolie che ascoltiamo.