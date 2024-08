Maria, rivelato il punteggio Metacritic del film con Angelina Jolie

Angelina Jolie interpreta Maria Callas in Maria, il nuovo film di Pablo Larrain presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ieri Netflix ha acquistato Maria di Pablo Larrain e, a giudicare dalle recensioni appena uscite da Venezia, sembra che dovranno concentrare la loro campagna di premiazione sull'interpretazione della protagonista Angelina Jolie e non sul film in sé.

Maria sta ricevendo recensioni passabili, ha un 64 su Metacritic (basato su 16 critiche), e la maggior parte dei commenti concorda sul fatto che la Jolie è molto brava nel ruolo della cantante d'opera Maria Callas. I flashback in bianco e nero sembrano essere un punto critico in alcune recensioni. Complessivamente, non sembrerebbe essere un film all'altezza di essere in lizza per il Leone d'Oro.

Si dice che questa sia la conclusione della trilogia delle biografie di Larrain sulle "donne iconiche". Il film Spencer del 2022 è stato deludente, diversamenteme da Jackie del 2016, caratterizzato da un montaggio, un suono e una musica brillanti e da una fantastica interpretazione della protagonista Natalie Portman.

I dettagli del film

Il film di Larraín racconta la storia della vita tumultuosa, bella e tragica della Callas, "la più grande cantante lirica del mondo". Il tutto viene rivissuto e reimmaginato durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta. Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises) ha scritto la sceneggiatura.

Maria: Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino in una foto

Maria alternerà una fotografia a colori nel presente e freddi flashback in bianco e nero per le scene del passato. Il direttore della fotografia di Todd Haynes, il grande Ed Lachman, che ha girato anche El Conde di Larraín, sarà il regista del film. Qui potete leggere la nostra recensione.

Oltre alla Jolie, il cast comprende anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Kodi Smit-McPhee. Maria non ha ancora una distribuzione negli Stati Uniti. Verrà proiettato a Venezia, Telluride e NYFF il mese prossimo.

Inoltre VF riporta che la Jolie si è allenata per più di 6 mesi per interpretare la famosa cantante d'opera: "Ha lavorato sulla postura. Ha studiato la respirazione. Ha sviluppato un accento che si addice a una donna che appartiene a un mondo di quel calibro. Poi ha preso lezioni di canto", racconta Larrain.