Maria de Filippi e Silvia Toffanin: sta per arrivare "This is Me", lo show in prima serata con

Annunciato durante gli upfront di Mediaset, ora sappiamo qualcosa in più sul programma di prima serata che vede Silvia Toffanin e Maria de Filippi sullo stesso palcoscenico: tutte le anticipazioni di This is Me.

Su Canale 5 sta per arrivare uno nuovo show di prima serata che, secondo le prime indiscrezioni, è previsto dal 23 novembre su Canale 5. Tre puntate che saranno condotte da Silvia Toffanin - regina del salotto di Verissimo - e da Maria de Filippi - l'ideatrice di tutti i programmi più celebri di Mediaset, tra cui Amici e C'è Posta per te -. Il programma che prende il titolo di This is Me è stato annunciato la scorsa primavera durante gli upfront di Mediaset, presentato come un incrocio tra Verissimo e il talent di Amici. Ora, dopo le registrazioni della prima puntata e grazie alle prime anticipazioni che sono state rilasciate dal sito di Davide Maggio, possiamo conoscere più nel dettaglio l'essenza del programma e capire cosa potremmo vedere in tv. This is Me è una sorta di crossover tra i due programmi della domenica pomeriggio, tra intrattenimento e talent, nato per celebrare due tra gli show più amati dal pubblico. Ma questo non è l'unica particolarità.

This is Me: due regine della tv per un programma celebrativo

L'idea non è solo di celebrare, per l'appunto, il successo di Amici e di Verissimo ma è di unire le interviste del talk di Canale 5 con il talento dei volti di Amici che hanno fatto storia. This is Me vuole raccontare la storia di un reality show che da oltre venti anni ha rivoluzionato la storia della tv e anche della musica. Infatti, proprio grazie ad Amici, sono stati condotti verso il successo discografico tanti e diversi volti dell'attuale panorama musicale. Al cospetto della Toffanin e sotto lo sguardo attento della de Filippi, cantanti e ballerini che hanno fatto il percorso di Amici arrivano a This is Me per esibirsi e raccontare il loro successo nel corso del tempo.

Amici di Maria De Filippi e l'attrattiva della polemica

Le anticipazioni di davidemaggio.it rivelano che, durante la prima puntata, sul palco ci saranno: Emma (di Amici 9) con Elena D'Amario (ballerina di Amici 9) e diventata poi una delle professionista del talent; spunta anche Diana Del Bufalo (di Amici 10) e il ballerino Giuseppe Giofrè (di Amici 11) divenuto in seconda battuta anche giudice nelle ultime edizioni. Tra i volti c'è anche Stash dei The Kolors (di Amici 14) e Irama (di Amici 17). Ci sarà anche Serena Carella (ballerina di Amici 21) e i volti più giovani come Isobel Kinnear (di Amici 22), Mida, Petit e Marisol Castellanos (di Amici 23). Ma non è tutto. Molti ospiti animeranno ancora di più la serata. Ci saranno Raf, Ermal Meta, Fabri Fibra e Baby Gang.