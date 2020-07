Maria De Filippi approda su Rai1, con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia: ecco quando

Maria De Filippi arriva su Rai1, in compagnia di Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Quando? Il 25 novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne. Sarà infatti una serata speciale, che non influirà in alcun modo sui consueti impegni della conduttrice con Mediaset.

La clamorosa sorpresa è arrivata questa mattina durante la presentazione dei palinsesti RAI 2020/21. Stefano Coletta, direttore di Rai1 ha detto che la serata "segnerà la storia del nostro autunno". Maria De Filippi sarà affiancata da Sabrina Ferilli, le due donne sono una coppia affiatatissima, l'attrice è stata chiamata dalla De Filippi come giurata ad Amici e Tú sí que vales. La produttrice di Temptation Island e la Ferilli saranno affiancate da Fiorella Mannoia, per una serata di musica e intrattenimento dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Nel frattempo i social si dividono, da un lato ci sono i fan di Maria De Filippi, dall'altra parte i detrattori per i quali affidare uno show in prima serata contro la violenza sulle donne alla creatrice di programmi come Uomini e Donne non è un buon segno.