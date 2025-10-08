Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'indiscrezione

Dopo diciassette anni insieme, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano ha deciso di dirsi addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pochi giorni fa hanno annunciato la loro separazione con due messaggi pubblicati nelle storie di Instagram. Gli ultimi rumors parlano di un intervento in extremis di Maria De Filippi per salvare la relazione.

L'annuncio della separazione su Instagram

Nei loro post, Filippo e Pamela sottolineavano che la decisione era stata presa di comune accordo e che non ci sono stati traumi o rancori. "È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", aveva scritto il conduttore di Temptation Island, confermando la fine della loro lunga storia d'amore.

Poco dopo, era arrivata anche la conferma dell'ex compagna: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che aggiunge un tassello alla vicenda.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

La cena con Maria De Filippi: l'ultimo tentativo di riconciliazione

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la conduttrice di Uomini e donne avrebbe organizzato una cena con la coppia nel tentativo di farli riconciliare. Il magazine ha anche pubblicato una foto dell'incontro, ma a quanto pare la crisi era ormai irreversibile. "Purtroppo a nulla è servito, perché poche settimane dopo i due hanno annunciato l'addio", si legge sulla rivista.

Il magazine Nuovo ha definito la loro rottura "una sorpresa", ricordando come Filippo e Pamela fossero considerati una coppia solida e affiatata, più volte vicina alle nozze e al desiderio di formare una famiglia. "C'è chi ha insinuato che la fine possa essere legata a una 'tentazione' di Filippo, ma chi li conosce bene assicura che non ci sarebbe alcuna terza persona dietro la separazione", scrive il settimanale. Una storia lunga e intensa, dunque, che si sarebbe conclusa con rispetto e affetto reciproco.