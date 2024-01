Maria De Filippi e Fabio Fazio celebreranno Maurizio Costanzo con uno show dal Teatro Parioli

Maurizio Costanzo è scomparso il 24 febbraio del 2023. Ad una anno di distanza, Maria De Filippi salirà sul palco del Teatro Parioli, che per anni ha ospitato il Maurizio Costanzo Show per celebrare il padre del talk show italiano. Nel corso dell'evento, trasmesso da Canale 5, la conduttrice di Amici sarà affiancata da Fabio Fazio, come anticipato da Davide Maggio sul suo sito.

Una Serata Memorabile in Onore di Maurizio Costanzo: Un Anno Senza il Grande Maestro

Il 24 febbraio segnerà il primo anniversario senza la presenza di Maurizio Costanzo, una figura iconica della televisione italiana. Davide Maggio ha annunciato un evento speciale su Canale 5, un omaggio commovente e imperdibile per celebrare la straordinaria carriera del Maestro.

Maria De Filippi, compagna nella vita del padre del talk show italiano, sarà la conduttrice principale, affiancata da Fabio Fazio, in una serata che si svolgerà nel Teatro Parioli di Roma, luogo che ha accolto il grande Maurizio per tanti anni.

Il Teatro Parioli di Roma sarà il luogo perfetto per ricordare e celebrare la vita e l'eredità di uno dei più grandi personaggi della televisione italiana.

Nel corso della serata saliranno sul palco i tantissimi personaggi lanciati da Costanzo e i vari amici e colleghi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera radiofonica e televisiva.

Maurizio Costanzo: la carriera, la morte e i funerali

Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, il 24 febbraio 2023 presso la clinica Paideia di Roma dove il conduttore era stato ricoverato pochi giorni prima per un intervento.

Il popolare giornalista era nato a Roma il 28 agosto 1938 ed era conosciuto per la sua prolifica carriera nel mondo dei media. Il suo talk-show più famoso, il Maurizio Costanzo Show, è stato trasmesso su Mediaset a partire dal 1982. Oltre alla sua attività televisiva, ha firmato numerosi programmi radiofonici e televisivi, oltre a commedie teatrali.

Nel corso degli anni, Costanzo ha anche scritto diversi libri, affrontando temi vari come la sua identità personale, la strategia di vita, la storia del teatro e anche argomenti più attuali come l'Isis.

La sua carriera da sceneggiatore ha incluso collaborazioni con figure di spicco come Ettore Scola e Ruggero Maccari per il film Una giornata particolare e una stretta collaborazione con il regista Pupi Avati in diversi progetti, tra cui La casa dalle finestre che ridono e Zeder.

Suo anche il testo di Se telefonando, brano musicato da Ennio Morricone e portato al successo da Mina, nato come sigla per lo spettacolo di varietà Aria condizionata

I funerali di Maurizio Costanzo, celebrati il 27 febbraio nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma furono trasmessi in diretta sia da Rai 1 che da Canale 5.