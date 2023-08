Canale 5: stasera il ricordo di Maurizio Costanzo sostituisce Scherzi a parte

Questa sera, 28 agosto, il palinsesto della prima serata di Canale 5 subirà delle modifiche. Mediaset ha scelto di onorare la memoria di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio 2023. Il noto conduttore, colui che ha introdotto il concetto di talk show in Italia, avrebbe festeggiato oggi il suo 85º compleanno. Ecco cosa è previsto in programmazione.

"Canale 5 ricorda Maurizio Costanzo che oggi avrebbe compiuto 85 anni. Stasera In prime time la puntata evento, trasmessa nel 2001, in occasione del ventennale del Maurizio Costanzo Show", si legge nel comunicato di Mediaset. Stasera la rete ammiraglia dell'azienda avrebbe dovuto mandare in onda una puntata in replica di Scherzi a parte.

Durante la serata trasmessa nel dicembre del 2001, salirono sul palco numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Tra di essi figuravano personalità come Nancy Brilli, Raimondo Vianello e Gino Paoli. Quest'ultimo eseguì la canzone Il cielo in una stanza, dedicata da Costanzo a Maria De Filippi.

Sul palco erano presenti anche noti esponenti del giornalismo italiano, tra cui Enrico Mentana, Bruno Vespa, Emilio Fede e Gad Lerner.

Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio 2023, la causa del decesso fu attribuita a complicazione post-operatorie, il sistema immunitario non avrebbe retto dopo un'operazione al colon.