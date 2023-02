Maurizio Costanzo, oggi i funerali a Roma: come vederli in televisione e in streaming

Oggi 27 febbraio nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma ci saranno i funerali di Maurizio Costanzo: ecco come seguirli in diretta

Il momento di dire addio a Maurizio Costanzo è arrivato. Oggi 27 febbraio ci saranno i funerali solenni del giornalista scomparso venerdì 24 febbraio. La cerimonia funebre sarà coperta da Rai 1 che si collegherà con Piazza del Popolo alle 14:10 durante Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone. Per Canale 5, Verissimo di Silvia Toffanin presenta, a partire dalle 14.00, lo speciale Ciao Maurizio.

La camera ardente in Campidoglio si è chiusa, dopo due giorni in cui migliaia di persone hanno omaggiato la salma di Maurizio Costanzo, oggi è arrivato il giorno del funerale solenne alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia inizierà alle ore 15:00, ma le televisioni inizieranno la programmazione dedicata all'evento dalle 14:00.

Rai 1 aprirà una finestra all'interno di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, il programma dedicherà uno speciale a Maurizio Costanzo. Su Canale 5, a partire dalle 14:00, Verissimo e la redazione del TG5 collaboreranno con interviste, immagini di repertorio e collegamenti da Piazza del Popolo. In studio ci saranno, oltre a Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli e Cesara Buonamici. Qui il nostro ricordo di Maurizio Costanzo

Le due trasmissioni saranno disponibili in streaming su RaiPlay e Mediaset Infinity. Oggi. l'emittente di Cologno Monzese ha reso omaggio a Maurizio Costanzo anche con un toccante servizio mandato in onda su Mattino 5 news, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.