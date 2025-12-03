Maria De Filippi a Belve si commuove ricordando Maurizio Costanzo. ecco cosa gli chiederebbe

Nella parte finale dell'intervista, la conduttrice si abbandona al ricordo del marito e confessa quanto sia difficile confrontarsi con certe memorie, condividendo una riflessione intima su un dubbio che non ha mai trovato risposta.

Ieri sera, martedì 2 dicembre 2025, è andata in onda l'ultima puntata della nuova edizione di Belve. Tra le interviste più attese c'era senz'altro quella a Maria De Filippi, legata alla conduttrice Francesca Fagnani da un rapporto di amicizia. La padrona di casa di Amici era già stata ospite del programma in passato, ma in un contesto diverso: allora i ruoli erano invertiti ed era lei a porre le domande alla giornalista.

Che belva si sente Maria De Filippi

Questa volta, invece, è stata la conduttrice di Uomini e donne a sedersi sul celebre sgabello delle "belve" e a rispondere senza filtri alle domande di rito. Alla classica "Che belva si sente?", ha replicato con ironia: "Mi sento Maria De Filippi". Una risposta che la Fagnani ha accolto con un sorriso indulgente, consapevole che probabilmente non l'avrebbe accettata da nessun altro ospite avuto negli anni.

Il furto dell'argenteria e il motivo della confessione

Uno dei momenti più sorprendenti dell'intervista è stato quello dedicato alla "belvata" di cui la De Filippi si pente: il furto dell'argenteria dei genitori commesso da ragazza per pagare alcune multe. Un gesto che portò suo padre a sospettare del fratello, costringendola infine a confessare e a ricomprare il servizio rubato. "Alla fine mi hanno beccata. Mio padre ha incolpato mio fratello e allora ho ceduto: sono stata io", ha raccontato.

Maria De Filippi a Belve

La commozione di Maria De Filippi per Maurizio Costanzo

Nel finale sono arrivate le emozioni più forti, quando la Fagnani le ha posto la domanda conclusiva: "Se avesse la possibilità di riportare in vita qualcuno, anche solo per due minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe?". La De Filippi, concedendosi un'eccezione, ha scelto non una ma tre persone: suo padre, sua madre e suo marito, Maurizio Costanzo.

"Porterei mio padre. Cavolo, che fatica quando parlo di questo. Gli direi che se n'è andato troppo presto. Poi riporterei mia madre: ripensando a tante cose che ha fatto e che allora mi infastidivano, oggi ne capisco il senso. Mi sono servite. E poi Maurizio, e qui faccio ancora più fatica. Credo di aver sempre fatto in modo che non soffrisse, parlo di dolore fisico. Ma non so se all'ultimo momento ha sofferto. Gli chiederei questo, se ha sofferto", ha detto con la voce rotta dall'emozione.

Anche Francesca Fagnani, visibilmente toccata, ha abbandonato per un attimo il suo tono più tagliente per offrire parole di conforto all'amica, assicurandole che la sua presenza accanto a Costanzo negli ultimi momenti è stata certamente un sollievo. "Con la sua presenza sarà stata una sofferenza d'altro tipo, visto tutto l'amore che lo circondava. La ringrazio tantissimo per il regalo immenso che ha fatto a me e a tutti i telespettatori", ha concluso.