Tommaso Zorzi con Paolo Bonolis nella nuova edizione di Avanti un altro?

Paolo Bonolis per il suo Avanti un altro di sera avrebbe deciso di puntare su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in particolare su Tommaso Zorzi.

Paolo Bonolis è pronto a invadere il palinsesto di Canale 5 con Avanti un altro e potrebbe avere al suo fianco Tommaso Zorzi, oltre a Luca Laurenti.

Come vogliono i rumor delle ultime ore infatti, la nuova edizione dello show dovrebbe andare in onda non soltanto nella fascia pomeridiana...

Da alcuni giorni gira voce che Barbara D'Urso sarà costretta a chiudere prima il Live - Non è la d'Urso, a causa dei bassi ascolti. Ieri Nicola Zingaretti e Imma Battaglia hanno preso le difese della conduttrice napoletana ma intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni su Avanti un altro come il programma che dovrebbe sostituire il salotto della domenica sera di 'Carmelita'.

La trasmissione dovrebbe essere una versione VIP del quiz che occupa la fascia preserale della rete ammiraglia di Mediaset. Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi da Libero Paolo Bonolis, affiancato come sempre da Luca Laurenti, vorrebbe invitare nel suo programma molti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che si concluderà il prossimo lunedì.

Il conduttore starebbe pensando alla partecipazioni, tra gli altri, di Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Giacomo Urtis e Francesco Oppini, accompagnato naturalmente dall'esplosiva Alba Parietti.

Nel frattempo Il Grande Fratello Vip 5 è giunto finalmente allo sprint finale, venerdì sera ci sarà la semifinale che vedrà l'eliminazione di una tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Forse domani si saprà anche il nome del quarto finalista che si aggiungerà a Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi.