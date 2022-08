Maria Bakalova sarà alla guida del comitato di selezione della Bulgaria per gli Oscar 2023

Maria Bakalova sarà alla guida del comitato di selezione che deciderà per la Bulgaria il film che punterà a ottenere una nomination agli Oscar 2023.

L'attrice ha recentemente ottenuto una nomination agli Oscar e ai Golden Globe per la sua interpretazione in Borat 2, film che le ha regalato la popolarità internazionale.

Dopo aver avuto la parte della figlia di Borat nel sequel, Maria Bakalova ha ottenuto ruoli in film hollywoodiani come The Bubble, Bodies Bodies Bodies e Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'attrice ha sempre parlato delle sue origini e mantenuto il legame con la Bulgaria.

Un anno fa la selezione del titolo da proporre ai membri dell'Academy aveva scatenato le polemiche a causa della scelta di Fear, diretto da Ivaylo Hristov, invece che dare spazio a Women Do Cry, che aveva conquistato il pubblico di Un Certain Regard ed è stato diretto da Vesela Kazakova e Mina Mileva.

Nel team della selezione ci saranno anche la regista Kristina Grozeva, Katya Trichkova che ha prodotto film come Dogs, la critica Katerina Lambrinova, l'organizzatore di festival cinematografici Hristo Hristozov e Svilen Dimitrov, che lavora nel campo dell'animazione.

La scelta definitiva verrà presa a fine agosto tra SpectulatorS, In The Heart of The Machine, Mother, To Put It Mildly, Petya of My Petya, Fishbone, Call Me Shakespeare e Phi 1.618.