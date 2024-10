Maria Bakalova, l'intervista: “Trump è il lato oscuro del sogno americano. E Ivana è una sopravvissuta”

Il set con Sebastian Stan, i colori di Manhattan e l'importanza di un film attuale: quindici minuti in esclusiva con la protagonista femminile di The Apprentice di Ali Abbasi. Al cinema dal 17 ottobre.

"Sei in Italia, giusto?", ci chiede Maria Bakalova, collegata su Zoom da una stanza d'albergo di Londra, per il quarto d'ora che abbiamo a disposizione per la nostra intervista. "Sai, io vengo dalla Bulgaria. Ed entrambi, credo, siamo cresciuti sognando con le storie americane". È nel pieno del press tour che anticipa The Apprentice di Ali Abassi, nel quale interpreta (alla grande) nientemeno che Ivana Trump.

Maria Bakalova è Ivana Trump in The Apprentice

Visto e amato al Festival di Cannes, il film è una sorta di origin story che illumina il rapporto tra Donald Trump e il fixer Roy Cohn (Sebastian Stan e Jeremy Strong) nella New York degli Anni Ottanta. Un'ascesa al potere, il turning point degli Stati Uniti d'America, potremmo quasi dire. Con l'attrice, candidata all'Oscar nel 2020, abbiamo infatti parlato di quanto Ivana fosse in qualche modo un simbolo di uguaglianza ed emancipazione, oltre allo studio metodico applicato per un'interpretazione folgorante.

The Apprentice: intervista a Maria Bakalova

Maria, dopo The Apprentice cos'ha capito di più rispetto agli Stati Uniti?

Sia io che te siamo cresciuti sentendo parlare del sogno americano: una casa, un buon lavoro, una famiglia, un cane. Sembrava un sogno. Ma qual è il lato oscuro di questo sogno? È necessario circondarsi di persone che non sono sempre le migliori? È davvero necessario perdere la propria morale per raggiungere i propri obiettivi? Qual è il lato oscuro di tutto questo splendore, e del successo? Credo che questo sia l'argomento del film, ad essere onesti.

Marka Bakalova e Sebastian Stan

Quindi, non ci sono solo Trump, Ivana e Roy?

Il film non è incentrato solo su queste tre persone. Queste tre persone sono solo archetipi di un sistema. Si parla di come il sistema può cambiare le persone, in un modo o nell'altro. Le dinamiche di potere sono così strane. Ma le relazioni basate sulle connessioni, sul potere, valgono davvero la pena di essere vissute? Non lo so. Il film pone molte domande. Aiuta a capire un po' di più come queste persone si trasformano in quelle che conosciamo oggi, ma pone anche molte domande su come funziona il sistema in generale.

Secondo lei, tra Ivana e suo marito, c'è stato amore vero? Oppure era una sorta di partnership?

Credo che sia stato un po' un tutt'uno, a dire il vero. Perché all'inizio, e parlo in base a ciò che ho studiato, credo che ci sia stata una vera e propria storia d'amore, all'inizio. Penso che siano stati davvero influenzati l'uno dall'altra fin dalla prima volta che si sono visti. Tuttavia, questa relazione è stata alla base della costruzione dell'impero che lui ha edificato. Una citazione sciocca che tutti abbiamo già sentito: dietro ogni uomo di successo c'è una donna molto forte.

Ivana Trump come la Statua della Libertà

Cosa ti ha colpito di più di lei?

Sono rimasta molto colpita dal fatto che non volesse essere presa solo come la sua amante, ma come la sua partner, come una pari. Ho visto questo un documentario al riguardo, che mi ha mandato Sebastian (Stan ndr). Si parlava di lei che voleva essere vista come la Statua della Libertà. Se Donald Trum era visto come l'Empire State Building, Ivana voleva essere proprio lì, alla pari.

Una scena di The Apprentice. Sullo sfondo un taxi di New York

Qual è stato il punto di partenza per interpretare Ivana?

La prima volta che ho ricevuto il copione è stato a New York, e ho avuto l'opportunità di incontrare Ali di persona. Era il penultimo giorno di un film che stavo girando qui. Ho letto il copione, poi ho visto alcune sue interviste e ho pensato: ''Oh, mio Dio, sembra una donna e io sembro una bambina. Quindi dovrei truccarmi molto. Dovrei farmi i capelli cotonati come i suoi e dovrei indossare qualcosa di molto più aderente, molto più femminile!''. Mi sono incontrata con Abbasi e ho girato un self-tape. Quando ho ottenuto il ruolo, dopo un anno abbiamo iniziato a girare. Ho avuto abbastanza tempo per prepararmi e per guardare tutte le interviste che ha rilasciato, tutti i documentari che sono stati fatti su di lei e su di lui, leggere la sua bibliografia, leggere i suoi libri, cercare di ricreare il suo accento, che non è uguale al mio. È stato stimolante avere a che fare con un accento dell'Europa orientale. Ho lavorato con Elizabeth Himelstein, accent coach, costruendo i suoni più giusti. Ho studiato poi la posizione delle mani, le sue unghie lunghe, il modo di camminare. L'intero comportamento di un essere umano dipende da come cammina. Ivana è un personaggio che va oltre la vita, e io volevo solo cercare di portare in risalto questo aspetto il più possibile.

Alla prima del film a New York

In un certo senso, Ivana Trump è stata sinonimo di emancipazione.

È stimolante vedere che donne come lei hanno avuto il coraggio di lottare per l'uguaglianza. Ancora oggi è una sfida essere trattate in modo paritario. Lei lo faceva fin dagli anni '70. Ricordo che il primo giorno io e Sebastian abbiamo fatto una scena improvvisata, cercando di ricreare un episodio dell'epoca, ossia un'intervista con Oprah. È stato così strano perché, guardando l'intervista, parlano della prima volta che si sono incontrati. Per un momento, Donald la fa sentire inferiore. Si è creata tensione. Ecco, è stato interessante esplorare il momento in cui la relazione passa da coppia felice a quando uno dei due partner non vuole essere al tuo stesso livello ma vuole prendere il sopravvento.

Il set, l'intimacy coordinator e l'importanza di un film attuale

Avete avuto sul set un intimacy coordinator?

Sì, ed è stato molto importante, credo, perché in fin dei conti non stiamo facendo un documentario, quindi dovrebbe essere tutto appropriato dal punto di vista cinematografico. C'è una scena sessuale, quindi è bene avere un coordinatore dell'intimità, ma è anche una stunt perché è una scena fisica. Avere entrambi sul set, e avere Ali Abbassi che si prende sempre cura di noi, facendoci sentire al sicuro e ascoltati, è stato fantastico. All'inizio abbiamo discusso molto su come affrontare la scena della violenza perché è un argomento delicato.

Tra l'altro, un abuso non solo fisico.

Le donne come Ivana sono sopravvissute. Ma, ancora una volta, questo film non parla di violenza domestica. Questo film non parla di abusi fisici o verbali, ma è stato importante avere questa sequenza, secondo me, in base a questi personaggi e per la relazione tra queste due persone. Non importa quale sia l'abuso, se fisico, verbale, emotivo, pubblico, narcisistico. Qualsiasi abuso non dovrebbe esistere. Ma poiché esiste, è nostro compito parlarne e fare luce su di esso.

Il photocall di Cannes: Maria Bakalova, Ali Abbasi e Sebastian Stan

Hai avuto un feedback dalla famiglia di Ivana?

Non so, l'hanno visto? Personalmente non ho avuto alcuna interazione con loro, ma spero che la gente vada a vedere il film. Spero che le persone vadano in sala con la mente aperta, con il cuore aperto e che si godano il film perché è anche cinematograficamente molto soddisfacente. È divertente tornare indietro negli anni '70 e '80 a New York con queste persone complesse, in questi luoghi colorati e spaventosi. Il nostro direttore della fotografia ha ricreato Manhattan in modo commovente.

Credi che il pubblico possa avere dei pregiudizi?

La mia più grande speranza è che i pregiudizi rimangano fuori la porta prima di entrare al cinema, perché il film è molto sorprendente. The Apprentice pone molte domande sulla società, e sulle persone, sugli archetipi, perché abbiamo tre grandi personaggi. Abbiamo Roy Cohn, che è l'archetipo dell'uomo che nega completamente la sua identità. Abbiamo l'archetipo del secondogenito di cui non ci si è mai fidati, ossia Donald, e abbiamo l'archetipo della donna che ha bruciato le tappe. Penso che sia importante vederlo perché è molto attuale.