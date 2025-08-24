Margot Robbie svela che la sua Harley Quinn avrebbe dovuto affrontare il Pinguino nel DCEU

Margot Robbie ha raccontato che nei piani originali il celebre villain di Batman, il Pinguino, era destinato a incrociare la strada di Harley Quinn nell'universo DC, prima di essere sostituito da un altro avversario.

Quando si parla di Harley Quinn nell'universo DC, il volto che viene subito in mente è quello di Margot Robbie, attrice che ha saputo portare sul grande schermo una delle anti-eroine più amate dei fumetti. In una recente intervista, Robbie ha condiviso un retroscena sorprendente: nella prima bozza della sceneggiatura di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il cattivo principale non doveva essere Black Mask, bensì il Pinguino, storico antagonista di Batman.

Questa rivelazione ha incuriosito i fan del DC Extended Universe, poiché apre uno squarcio su quello che il film di Cathy Yan avrebbe potuto essere, mostrando come le scelte di produzione siano state influenzate anche dai progetti paralleli di altri registi.

La rivelazione di Margot Robbie durante un'intervista

Robbie ha raccontato l'aneddoto durante un incontro con Entertainment Weekly dedicato alla promozione del suo nuovo film, il fantasy romantico A Big Bold Beautiful Journey, dove recita accanto a Colin Farrell. Proprio parlando con l'attore irlandese, interprete del Pinguino in The Batman di Matt Reeves, la star australiana ha ricordato che entrambi hanno vestito i panni di celebri villain dell'universo DC.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Margot Robbie durante una scena

"È curioso che non ne avessimo mai discusso prima", ha commentato Robbie, sottolineando quanto sia strano non essersi confrontata con Farrell sul loro comune legame con Gotham City.

L'attrice ha poi aggiunto che nella prima stesura di Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey, il Pinguino era stato concepito come avversario di Harley e delle altre protagoniste. Farrell, sorpreso dalla rivelazione, ha reagito con incredulità: "Assolutamente no! Davvero?".

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie in un'immagine

Robbie ha spiegato che fu lo stesso Matt Reeves, impegnato a sviluppare The Batman, a chiedere di non utilizzare il personaggio, dato che aveva già piani concreti per inserirlo nel suo film. Fu così che il villain designato venne sostituito con Black Mask, interpretato da Ewan McGregor, che alla fine ha ricoperto il ruolo dell'antagonista principale.

Colin Farrell nel finale di The Penguin

Anche se il Pinguino non ha mai fatto la sua comparsa nel DCEU, la sua versione cinematografica non ha tardato ad arrivare. L'interpretazione di Colin Farrell in The Batman del 2022 ha ricevuto ampi elogi dalla critica, convincendo Warner e HBO a dedicargli una miniserie spin-off, Il Pinguino, uscita nel 2024. Il successo del progetto ha consolidato la presenza del personaggio nell'universo narrativo di Reeves, che lo riproporrà anche nel sequel The Batman 2, attualmente previsto per il 2027.