Margot Robbie e Ryan Gosling, il prequel di Ocean's 11 è ancora in sviluppo: 'Farà bene al franchise'

Dopo aver recitato nel grande successo di quest'anno, Barbie, il pubblico cinematografico è decisamente impaziente di vedere il prossimo progetto di Margot Robbie e Ryan Gosling: l'anno scorso è stato riferito che la coppia è in trattative per recitare in un prequel di Ocean's 11, primo capitolo della celebre saga.

Molti dettagli riguardanti il prequel non sono stati resi pubblici, ma sembra che il film sia in fase di sviluppo e che Jay Roach sia stato scelto come regista. Durante una recente intervista di GamesRadar, il produttore Josey McNamara ha accennato che il film farà "bene al franchise" e ha creato aspettative positive per la reunion di Robbie e Gosling sullo schermo.

"Non posso dire molto a proposito della pellicola," ha spiegato McNamara, "ma credo che stiamo cercando semplicemente di rendere onore alla serie. Sono entusiasta e non vedo l'ora che le persone possano vederlo quando sarà pronto. Per quanto concerne la Robbie e Gosling, beh... che cosa dire...".

"Loro sono semplicemente meravigliosi insieme," ha continuato McNamara. "Tutto il mondo vuole vederli insieme in più progetti, anche al di fuori di questo di cui stiamo discutendo oggi. Sono sicuro che sarebbero davvero incredibili." I dettagli della trama riguardanti il prequel di Ocean's Eleven sono attualmente segreti, anche se il produttore ha confermato che si svolgerà a Monte Carlo nel 1962.