Margot Robbie produrrà il film Monopoly collaborando con Hasbro e Lionsgate

Al CinemaCon è stata annunciata la collaborazione tra la LuckyChap di Margot Robbie e Lionsgate in vista per la produzione di Monopoly.

Margot Robbie sembra ormai a proprio agio nel mondo dei giocattoli: l'attrice, tramite la sua casa di produzione LuckyChap, si occuperà infatti della realizzazione di un film ispirato al Monopoly.

Hasbro Entertainment è una rivale della Mattel, ma questo non ha impedito alla star di Barbie di essere coinvolta nel nuovo progetto.

Il nuovo progetto

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Adam Fogelson, CEO di Lionsgate, ha spiegato durante il CinemaCon che ci sono molte aspettative nei confronti dell'adattamento dell'amato gioco per il grande schermo.

Nel team della produzione tra le fila di LuckyChap, oltre a Margot Robbie, ci saranno anche Tom Ackerley e Josie McNamara.

Per ora non sono stati annunciati i nomi del regista, dello sceneggiatore e, ovviamente, dei membri del cast.

Fogelson ha tuttavia dichiarato: "Non potrei immaginare un team della produzione migliore per questo brand amato e iconico rispetto a LuckyChap. Sono dei produttori eccezionali che scelgono i loro progetti pensandoci con attenzione e con molta cura, e si uniscono al gruppo di Monopoly con un chiaro punto di vista. Siamo tremendamente entusiasti nel lavorare con l'intero team di LuckyChap in quello che crediamo sarà il loro prossimo blockbuster".

Hasbro ha ricordato che Monopoly ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati realizzati innumerevoli progetti collaterali.

Il film ispirato al Monopoly è in fase di sviluppo nel 2008 e, in precedenza, Ridley Scott era coinvolto come regista. Nel 2015, invece, Lionsgate ha ottenuto i diritti del progetto ed era stato indicato Kevin Hart come possibile protagonista del lungometraggio.