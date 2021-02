Dopo Jennifer Lawrence, anche Margot Robbie si presenta con un nuovo look con chioma corvina nelle foto dal set del suo prossimo film, il progetto ancora in attesa di un titolo targato David O. Russell.

Le riprese della pellicola, che si stanno svolgendo in quel di Los Angeles, erano inizialmente programmate per aprile 2020, ma a causa della pandemia sono state rimandate di diversi mesi.

Ora però, Robbie - che aveva siglato l'accordo con il regista lo scorso anno, è stata avvistata sul set della pellicola assieme ai colleghi Christian Bale, John David Washington e Robert De Niro.

Come possiamo vedere dalle foto, l'attrice di C'era una volta a... Hollywood e The Suicide Squad presenta per l'occasione un look assai diverso da quelli che abbiamo visto finora, total black, dal completo che indossa all'acconciatura che sfoggia.

Al momento non sappiamo ancora nulla sulla trama del film, se non che si tratta di un'idea originale di Russell, come ricorda anche People, ma questo sarà il primo progetto cinematografico in 6 anni per il regista de Il Lato Positivo, American Hustle e Joy.