Margot Robbie è incinta: la star di Barbie e il marito Tom Ackerley diventeranno genitori

Margot Robbie, come rivelato da alcune foto scattate sul Lago di Como e dalle fonti di People, è incinta. L'attrice e il marito Tom Ackerley diventeranno genitori nei prossimi mesi, anche se non è stato svelato il mese in cui avverrà il lieto evento.

Le foto realizzate in Italia

Gli scatti realizzati durante la vacanza in Italia della coppia hanno fatto il giro del mondo ritraendo la star di Barbie con un top che lasciava scoperto il ventre.

Margot Robbie e Tom Ackerley sono sposati dal 2016 e gestiscono insieme la casa di produzione LuckyChap, reduce del successo del film realizzato in collaborazione con la Mattel e di Saltburn.

Margot e Tom si sono incontrati nel 2013 sul set di Suite Francaise, diventando inizialmente molto amici e, solo in un secondo momento, tra i due è iniziata una relazione.

Robbie e Ackerley si sono poi sposati nel dicembre 2016 con una cerimonia privata che si è svolta nella suggestiva cornice di Byron Bay in Australia.

Margot Robbie: i migliori film dell'attrice di Barbie

I prossimi impegni della star

Margot, dopo il successo ottenuto con Barbie e la gravidanza in corso, probabilmente si concederà una lunga pausa dal mondo del cinema come protagonista, dando maggior spazio alla sua attività come produttrice. Tra i recenti accordi stretti dalla sua LuckyChap, ci sono quelli per portare sul grande schermo il mondo del Monopoly e del videogioco The Sims. Negli ultimi mesi si è parlato anche di un adattamento del fumetto Angelyne di Rob Liefeld.

Tra le pagine si racconta la storia di un angelo in esilio che non può più rientrare in paradiso e usa i suoi poteri per lottare contro le forze dell'oscurità sulla Terra.

L'adattamento cinematografico vede impegnati Olivia Wilde con l'incarico di regista e Tony McNamara, recentemente autore di Povere creature!, che firmerà la sceneggiatura.