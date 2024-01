Margot Robbie, nel suo futuro un film da regista e una pausa dalla recitazione: 'La gente è stanca di vedermi'

Margot Robbie ha svelato che potrebbe concedersi una pausa dalla recitazione e in futuro provare a mettersi alla prova come regista.

La star di Barbie, in una lunga intervista a Deadline, ha ribadito inoltre che il nuovo film di Ocean's Eleven, che porterà sul grande schermo una storia prequel, è ancora in fase di sviluppo.

Il rischio di sovraesposizione

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Rispondendo alle domande sulle prossime tappe della sua carriera, Margot Robbie ha sottolineato che lavora come produttrice 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, ma da ottobre 2022 non è impegnata sul set. L'attrice ha ricordato: "Da oltre un anno non sto lavorando come attrice, a parte quando c'è stato il Covid, ed è la prima volta che mi è successo. Penso inoltre che tutti siano stanchi di vedermi ora. Dovrei probabilmente sparire dagli schermi per un po'".

Margot ha aggiunto: "Se dovessi fare un altro film troppo presto, le persone direbbero 'Ancora lei? Abbiamo avuto un'intera estate con lei. Siamo stanchi'. Non so cosa farò dopo questo film, ma spero arriverà tra un po'".

Un futuro da regista

Robbie, che è già una produttrice affermata, ha parlato del suo futuro spiegando: "Voglio realmente dirigere. Penso di aver voluto occuparmi della regia negli ultimi sette anni. Ma l'ho sempre considerato un privilegio, non un diritto. Sto lentamente lavorando verso la sensazione di essermi guadagnata il diritto di dirigere, e penso di essermi avvicinata a quella situazione".

Margot ha ricordato che ha avuto la fortuna di recitare diretta da artisti come Martin Scorsese e Damien Chazelle, potendo vedere come lavorano sul set: "Si tratta di un dono così grande poter imparare in prima persona da tutti questi registi. Ma mi piacerebbe davvero fare la regista. Non ho alcuna fretta, perché penso che non ci sarà mai abbastanza tempo per imparare tutte le cose che vorrei apprendere prima di mettermi alla prova, ma ho decisamente quella voglia e sta diventando sempre più grande. Non so per quanto tempo potrò trattenermi".