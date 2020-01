Margot Robbie ed Emma Mackey, la somiglianza impressionante in un fotomontaggio

La somiglianza tra Margot Robbie ed Emma Mackey è al centro di un fotomontaggio che è diventato virale negli ultimi giorni che unisce metà viso della star di Birds of Prey e della giovane attrice di Sex Education. A guardare con attenzione il sorprendente fotomontaggio però, viene da chiedersi se la somiglianza tra le due attrici (indiscutibile, per carità) non sia stata agevolata a colpi di photoshop. Si tratta indubbiamente di un fotomontaggio di grande effetto, ma i nasi delle due attrici sono diversi ed Emma ha una fossetta marcata sul mento, che in questo caso si nota appena.

Ciò non toglie però che la somiglianza tra Margot Robbie ed Emma Mackey sia sorprendente, come potete vedere nelle foto in fondo a questa news: se ne era già parlato in occasione dell'uscita della prima stagione di Sex Education, e se ne torna a parlare anche adesso, con rinnovata fascinazione, a poche settimane dal ritorno della serie Netflix, tanto che qualcuno si è chiesto se non siano imparentate, in qualche modo.

Ma chi è Emma Mackey? Attrice inglese (ma di origini francesi), 24 anni, bella e affascinante, lanciata proprio da Sex Education, dopo essere apparsa in due film, tra cui l'horror Badger Lane. Di recente Emma Mackey è apparsa in un video Netflix in cui parla italiano (non perdetevelo, perché è irresistibile) e siamo certi che dopo Sex Education sarà scritturata per altri ruoli, ci auguriamo sempre più interessanti.

Per quanto riguarda Margot Robbie invece, l'attrice australiana si prepara a tornare sugli schermi con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), film che uscirà il 6 febbraio in Italia e nel quale torna ad interpretare la sexy, folle, imprevedibile icona dei fumetti DC Harley Quinn.

