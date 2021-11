Margot Robbie: il suo costume da Alabama di True Romance entusiasma Patricia Arquette (FOTO)

Margot Robbie ha sfoggiato un costume di Halloween 2021 a tema True Romance, diventando la protagonista del film, Alabama Whitman, interpretata nel 1993 da Patricia Arquette. Proprio l'attrice statunitense ha dato la sua "benedizione" al look della giovane collega, condividendo la foto e ricordando un loro incontro avvenuto durante un volo.

In occasione della festa di Halloween, migliaia di appassionati nel mondo hanno dato libero sfogo alla propria fantasia, diventando protagonisti di travestimenti di ogni tipo. Tra questi non potevano mancare anche diverse celebrità che hanno deliziato i propri fan sui social, sfoggiando il proprio costume ed il proprio trucco super accurato. Non tutti, però, hanno optato per un travestimento "horror", probabilmente più consono per quella che viene da sempre definita come la notte più spaventosa dell'anno. C'è anche chi, come Margot Robbie, ha scelto di diventare semplicemente la protagonista del proprio film del cuore. Nello specifico, l'attrice australiana si è trasformata, almeno per una sera, in Alabama Whitman, la star di True Romance, il film del 1993 diretto da Tony Scott e scritto da Quentin Tarantino, arrivato in Italia con il titolo di Una vita al massimo.

Le immagini che mostrano il travestimento di Margot Robbie hanno iniziato subito a rimbalzare sui social, arrivando sotto gli occhi di Patricia Arquette, attrice che quasi trent'anni fa interpretava proprio il personaggio celebrato questo fine settimana da Robbie. Arquette ha condiviso il tweet di una fan in cui si vede la foto del travestimento e si legge "Oh mio Dio! Ne sono ossessionata!". Ha quindi ammesso di essere a sua volta "ipnotizzata" dalla foto di Robbie. A quel punto, un altro utente le ha spiegato quanto l'attrice australiana sia innamorata di lei e del film del 1993, invitandola a guardare su Youtube il video in cui, durante un'intervista rilasciata per promuovere l'uscita di C'era una volta a... Hollywood, Robbie definisce True Romance il suo film del cuore. Non solo: al suo matrimonio, Robbie ha camminato lungo la navata sulle note della canzone che suona alla fine del film. Insomma, una vera e propria dichiarazione d'amore che non ha certo lasciato indifferente Patricia Arquette che, a sua volta, ha risposto all'utente ricordando un "quasi" incontro avvenuto tra lei e Robbie su un aereo. "Che cosa? L'ho vista una volta su un aereo ed ero troppo timida per salutarla", ha scritto la vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2015 per il film Boyhood.