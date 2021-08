Margot Robbie, quando sbagliò dose di antidolorifici prima di un provino: "Ero strafatta"

Margot Robbie ha raccontato quella volta in cui, dopo un intervento, assunse una dose sbagliata di antidolorifici. Poco dopo, l'attrice si è presentata ad un provino ma si sentiva completamente strafatta e stordita ed ha chiesto subito aiuto ad una sua amica.

Margot Robbie è attualmente impegnata con la promozione di The Suicide Squad - Missione Suicida, il nuovo film di James Gunn che la vede di nuovo impegnata nei panni di Harley Quinn. L'attrice 31enne, tra le più amate a livello internazionale, ha rilasciato una nuova intervista a The Sun, ricordando il contrattempo con cui ha fatto i conti anni fa, quando aveva cioè assunto accidentalmente una doppia dose di antidolorifici. All'epoca, l'attrice aveva subito un intervento chirurgico diurno ed era dolorante. Per questo motivo, prima di presentarsi al provino, un amico le offrì la medicina che gli era stata prescritta dopo un intervento.

"Quando ha detto 'Prendine due' ho pensato che intendesse prenderne due come dosaggio, ma in realtà mi stava dicendo di portarne due con me, nel caso in cui avessi avuto bisogno di un'altra pasticca in seguito", ha detto Robbie, aggiungendo: "Non ho avuto il tempo di fare colazione, quindi, a stomaco vuoto, ne ho mangiate due. Stavo guidando e a metà strada mi sono detta all'improvviso, 'Oh mio Dio, che bella giornata è!'".

Accortasi del danno, Margot trovò un'amica che lavorava nello stesso edificio in cui aveva fatto il provino e la implorò di aiutarla. "Sono corsa nel suo ufficio e le ho detto: 'Puoi darmi da mangiare o qualcosa del genere? Penso di essere fatta. Non ne sono sicura ma penso di essere strafatta, aiutami'. È stato esilarante", ha ricordato la star di Hollywood.

Di recente, Margot Robbie ha rivelato l'unica paura che ha per quanto riguarda la sua carriera. "Onestamente, è un pensiero che mi tiene sveglia la notte. Forse è tutto in discesa da ora in avanti. Forse sono al top e non può andare meglio di così", ha aggiunto la star di Suicide Squad, la quale spera di non aver raggiunto il proprio apice poiché sente di avere ancora "molto da dare".

Anche se Robbie teme di raggiungere il suo picco di carriera, ha ancora una lunga lista di grandi progetti imminenti. Attualmente il pubblico può vederla nel film di Gunn, mentre nel 2022 uscirà Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle che la vede protagonista.