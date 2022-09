Margini: biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma e Milano

Ecco come ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni in anteprima, a Milano e Roma, di Margini, il film di Niccolò Falsetti presentato a Venezia 2022.

Margini, il film di Niccolò Falsetti, si prepara ad arrivare in tutte le sale a partire dal 15 settembre, ma alcuni fortunati spettatori di Roma e Milano potranno vederlo in anteprima grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione.

Distribuito da Fandango, unico film italiano in concorso per la Settimana Internazionale della Critica a Venezia 2022, Margini è il racconto di una generazione, quella cresciuta, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, cullata da grandi sogni di celebrità, e della provincia italiana, fatta di piccoli spazi ed enormi silenzi.

"Eravamo sempre a mille. Poi si scendeva dal treno, uscivamo nel piazzale della stazione di Grosseto e intorno a noi, lì, a casa nostra, c'era quella strana, disturbante, tranquillità. E la sensazione che non sarebbe mai successo niente" raccontano i due autori, Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. "La provincia aveva deciso che non saremmo stati i punk ribelli, i duri di strada di Londra, New York o Berlino. [...] Noi sapevamo che non saremmo mai diventati in quel modo, e in qualche maniera la cosa c'andava bene. Abbiamo visto in questo spiraglio un potenziale narrativo enorme: da un lato è l'occasione per parlare della nostra generazione attraverso uno sguardo inedito. Dall'altro c'è la provincia, con tutto il suo enorme coefficiente di immedesimazione e la sua poetica. E, soprattutto, c'è il contrasto fra queste due dimensioni. Un contrasto che c'ha sempre fatto tanto ridere".

Biglietti omaggio: dove e quando

Gli spettatori che vorranno scoprire la storia di Margini prima del 15 settembre potranno usufruire dei biglietti omaggio messi a disposizione nei cinema Mignon e Giulio Cesare di Roma e all' Eliseo di Milano . Gli inviti (ciascuno valido per due persone) riguardano i seguenti giorni di programmazione:

GIULIO CESARE ROMA

Giovedì 8 settembre - 10 inviti

Venerdì 9 settembre - 15 inviti

Sabato 10 settembre - 15 inviti

Domenica 11 settembre - 10 inviti

MIGNON ROMA

Giovedì 8 settembre - 15 inviti

Venerdì 9 settembre - 15 inviti

Sabato 10 settembre - 30 inviti

Domenica 11 settembre - 20 inviti

ELISEO MILANO

Giovedì 8 settembre - 5 inviti

Venerdì 9 settembre - 10 inviti

Sabato 10 settembre - 10 inviti

Domenica 11 settembre - 10 inviti

Come richiederli

Bisogna inviare un'email all'indirizzo info@blublunetwork.com, in cui è necessario scrivere MOVIEPLAYER. Gli assegnatari riceveranno un messaggio di conferma. Il proprio nominativo dovrà essere comunicato al personale del cinema prima dell'ingresso in sala.

La sinossi di Margini ci porta a Grosseto nel 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell'Unità, hanno finalmente l'occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell'impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.