Margaret Qualley star della serie Netflix ‘Maid', prodotta da Margot Robbie e John Wells

Margaret Qualley sarà la protagonista della serie drammatica al femminile Maid, prodotta da Margot Robbie, Warner Bros. Television e John Wells per Netflix.

Scritta da Molly Smith Metzler, Maid è ispirata al best-seller memoir di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Al centro della storia troviamo Alex (Margaret Qualley), madre single che si mette a fare la cameriera per sbarcare il lunario mentre combatte povertà, assenza di un tetto sulla testa e burocrazia. Maid, raccontata dal punto di vista della protagonista, è una storia di coraggio e povertà in America.

Molly Smith Metzler sarà produttirce esecutiva e showrunner della serie tv prodotta da John Wells ed Erin Jontow con John Wells Prods., insieme a Margot Robbie, Tom Ackerley e Brett Hedblom e alla loro LuckyChap Entertainment.

Di recente Margaret Qualley si è fatta notare in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e ha conquistato una nomination agli Emmy e ai Critics Choice TV Awards per il ruolo della ballerina Ann Reinking nella serie limnited FX Fosse/Verdon.