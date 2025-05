Dopo The Substance, Margaret Qualley guida il cast di Love of Your Life per Amazon MGM Studios

Dopo il successo di The Substance, Margaret Qualley sarà al centro del dramma Love of Your Life, nuova produzione targata Amazon MGM Studios.

Margaret Qualley è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo ruolo da protagonista nel film Love of Your Life, un progetto targato Amazon MGM Studios. La regia è affidata a Rachel Morrison, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Julia Cox. A produrre il film saranno Ryan Gosling e Jessie Henderson.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama, ma il progetto è già al centro dell'attenzione. Secondo quanto riportato da Deadline, la sceneggiatura è stata venduta nell'ambito di una delle trattative più contese dell'anno, con diversi studi in gara per aggiudicarsi i diritti. Il progetto è andato a Gosling e Henderson, con Amazon MGM che ha poi dato il via libera alla produzione.

C'era una volta a... Hollywood: Margaret Qualley in una scena del film

Una volta chiusa l'acquisizione, la ricerca della protagonista è diventata una delle priorità del progetto. Fin dall'inizio, Margaret Qualley è stata la preferita per la parte, soprattutto dopo un incontro con la regista Rachel Morrison, avvenuto nei primi mesi del 2025.

I crediti di Margaret Qualley

Qualley sta vivendo un momento d'oro nella sua carriera. La sua interpretazione nel film The Substance, accanto a Demi Moore, ha ricevuto il plauso della critica e ha contribuito a rafforzare il suo status di attrice tra le più richieste del momento. Attualmente è impegnata sul set di The Dog Stars diretto da Ridley Scott, dove recita al fianco di Jacob Elordi. In agosto sarà inoltre al cinema con Honey Don't, il nuovo film di Ethan Coen, in cui divide la scena con Aubrey Plaza e Chris Evans.

Margaret Qualley nel ruolo di Sue in The Substance

Tra i suoi lavori più noti ricordiamo anche C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e la miniserie Maid, in cui ha ricevuto ampi consensi per la sua intensa interpretazione.

In The Substance, Qualley interpreta Sue, la versione giovane di una celebrità in declino, Elisabeth Sparkle, interpretata da Demi Moore. Il film racconta la storia di un'attrice che, per prolungare la propria carriera, si sottopone a un esperimento con una sostanza che genera una copia più giovane di sé stessa. La pellicola ha ottenuto numerose nomination agli Oscar, ai Golden Globe - dove Moore ha vinto come miglior attrice - e ai Critics Choice Awards.