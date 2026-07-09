Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono lasciati: il dettaglio notato dai fan aveva acceso i sospetti

Dopo settimane di indiscrezioni, Margaret Qualley e Jack Antonoff hanno annunciato la fine della loro relazione. La conferma arriva a poche settimane dal terzo anniversario di matrimonio, mentre un episodio durante le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce aveva già alimentato le speculazioni dei fan.

A volte basta un'assenza per far emergere una verità. È quello che è accaduto a Margaret Qualley e Jack Antonoff, una delle coppie più riservate dello spettacolo, finita al centro delle cronache dopo un dettaglio che gli osservatori più attenti non hanno lasciato passare inosservato.

L'assenza al matrimonio di Taylor Swift

Secondo quanto riportato da People, l'attrice e il musicista si sono separati a circa un mese dal loro terzo anniversario di matrimonio, che avrebbero festeggiato il 19 agosto. Le voci sulla crisi avevano iniziato a circolare già il 3 luglio, quando Jack Antonoff si è presentato al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce senza la moglie. Al suo fianco c'era la sorella Rachel Antonoff, particolare che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan sui social.

Una scena con Margaret Qualley

Da quel momento le ipotesi si sono moltiplicate, fino alla conferma della separazione. Alcune fonti vicine alla coppia hanno descritto il rapporto come "complicato" già da tempo, aggiungendo che i due stavano cercando di capire quale direzione prendere. Al momento, tuttavia, né l'attrice né il musicista hanno commentato pubblicamente la notizia, così come i loro rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni.

Una storia nata nel 2021

La relazione tra Margaret Qualley e Jack Antonoff era iniziata nel 2021, dopo un incontro a una festa. In un'intervista concessa a The Howard Stern Show, il leader dei Bleachers aveva ricordato quel momento con entusiasmo. "L'ho vista ed è stato come in uno di quei film romantici che sembrano poco credibili. Dal momento in cui l'ho conosciuta ho iniziato a immaginare cose a cui non avevo mai pensato prima, persino il matrimonio."

Margaret Qualley sul red carpet

Le prime indiscrezioni sulla loro storia risalgono all'agosto dello stesso anno, quando vennero fotografati insieme durante un appuntamento a Brooklyn. Nel 2022 la relazione divenne ufficiale, seguita pochi mesi dopo dall'annuncio del fidanzamento.

Il matrimonio venne celebrato nell'agosto 2023 a Long Beach Island, nel New Jersey, davanti a numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati figuravano Taylor Swift, Zoë Kravitz, Cara Delevingne e Lana Del Rey.

Poco prima delle nozze, in un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Qualley aveva parlato con grande entusiasmo del futuro insieme ad Antonoff. "Sono felice di aver trovato la mia persona. È tutto vero. È una sensazione meravigliosa. Mi sento emozionata e, allo stesso tempo, completamente serena."

Negli ultimi anni Antonoff si è affermato come uno dei produttori e autori più influenti della scena pop internazionale, collaborando con numerosi artisti e portando avanti anche il progetto dei Bleachers, attualmente impegnati nel tour Bleachers Forever. Qualley, invece, continua la propria carriera cinematografica dopo i successi di Maid, C'era una volta a... Hollywood e The Substance, ed è attesa prossimamente nel film horror Possession.