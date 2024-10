Mario Verona di Uomini e donne spiega perché ha abbandonato il programma di Maria De Filippi

Le ultime anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne segnalano l'assenza di alcuni volti storici del programma di Maria De Filippi, tra cui Mario Verona. Durante un'intervista a Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere ha spiegato i motivi della sua uscita: sta frequentando una persona conosciuta proprio nel corso del dating show, Giovanna, scesa inizialmente per conoscere il tronista Alessio Pecorelli.

Mario Verona lascia Uomini e donne per una nuova frequentazione

L'ex cavaliere ha raccontato che durante il suo percorso al Trono Over ha sempre creduto nei valori della sincerità e dell'onestà: "Ho conosciuto delle ragazze all'interno di Uomini e donne. Ultimamente uscivo con Valentina, ma non ero coinvolto." L'incontro con Giovanna ha segnato un momento cruciale nella sua avventura. "Ci sono stati degli sguardi tra me e lei," ha spiegato, sottolineando come abbia chiesto alla redazione di poter approfondire questa connessione.

Nonostante le dinamiche del dating show, Mario ha sempre rispettato le direttive della redazione e ha mantenuto un atteggiamento leale. "Mi sono attenuto alle regole del programma e sono stato sulle mie," ha affermato, evidenziando la sua volontà di vivere l'esperienza in modo autentico. La storia con Giovanna ha preso piede dopo che la corteggiatrice di Alessio ha lasciato il parterre perché il tronista aveva fatto altre scelte, cancellando la sua esterna.

Mario Verona durante una seduta a Uomini e Donne

"Abbiamo iniziato a conoscerci," ha raccontato Verona, entusiasta del reciproco interesse. Negli ultimi dieci giorni, i due si sono frequentati, e Mario ha condiviso come, nonostante le amicizie precedenti, Giovanna rappresenti per lui una novità che non può essere trascurata. Quando si tratta di sentimenti, l'ex cavaliere è chiaro: "Per me lo show non esiste."

La sua ricerca di autenticità lo porta a vivere emozioni vere, senza filtri. Riconosce che le sue reazioni possono sembrare distaccate, ma spiega: "Quando trovi quella persona di cui sei interessato, certe reazioni ti vengono spontanee." Concludendo, Mario Verona si è detto ottimista riguardo alla sua conoscenza con Giovanna, pur sottolineando che è prematuro parlare di una relazione seria. "Sono felice perché è una cosa che volevo. Vedremo come andrà," ha affermato, mantenendo un atteggiamento positivo verso il futuro.