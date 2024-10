Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ci ricasca: “Gli tiro due schiaffi” e Shaila lo blocca

In attesa del loro rientro in Italia, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a vivere la loro storia d'amore al Gran Hermano, ma la situazione si complica. Domani, lunedì 28 ottobre, andrà in onda una delle puntate più attese del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, e i due torneranno ai Lumina Studios per riprendere la convivenza con i loro ex coinquilini. Sarà interessante vedere come Javier, Helena e il resto del gruppo reagiranno alla passione esplosa tra i due.

Lorenzo Spolverato: un camino discutibile

Il percorso del modello milanese nel reality show è stato segnato da diversi scivoloni. In una discussione con la modella brasiliana, aveva usato toni eccessivi, stringendole la gamba e affermando in modo inappropriato: "Le prendi". Inoltre, ieri, le sue frasi volgari hanno catturato l'attenzione del pubblico, scatenando un vero e proprio dibattito online.

In un'altra occasione, mentre parlava con Shaila, Lorenzo ha fatto un'affermazione particolare riguardo alle feste, ammettendo che non riesce a trattenersi e che "tira schiaffi" quando perde il controllo. "Dare fiducia è importante", ha spiegato, "soprattutto se una come te lavora in un campo come quello dello spettacolo. Se alle feste verrò con te? Non lo so, anche perché poi tiro due schiaffoni".

Shaila sta provando a fermare l'irruenza di Lorenzo

Le parole di Lorenzo hanno spinto Shaila a intervenire, cercando di calmarlo e facendogli capire che deve controllarsi. "Devi trovare una specie di pulsante che tu mi tocchi e io capisco che devo stare zitto e calmo. Oppure, se vuoi che stia zitto, mi baci", ha continuato il modello milanese.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti

Lorenzo ha anche descritto i segnali fisici del suo stress: "Incurvo le spalle, mi si aprono gli occhi e mi si gonfia la vena, quello è il segnale che sto per perdere il controllo". Con il rientro nella casa imminente, sarà interessante osservare come questi atteggiamenti influenzeranno la dinamica del gruppo e la reazione degli altri concorrenti.